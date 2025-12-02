Supporters boycotten thuismatch na transfer Mauro Lenaerts, speler zelf zwaar aangeslagen: "Nooit verwacht"

Supporters boycotten thuismatch na transfer Mauro Lenaerts, speler zelf zwaar aangeslagen: "Nooit verwacht"
Foto: © photonews

Mauro Lenaerts legde maandagavond zijn medische testen af bij KV Mechelen, maar veel zin om te reageren had de aanvaller niet. De commotie rond zijn transfer heeft hem zwaar geraakt. Het nummer 94 van Lierse klonk aangeslagen en verbaasd over de storm die is losgebarsten.

“Ik had nooit verwacht dat het zo’n storm zou veroorzaken”, zegt Lenaerts in GvA. “En ik ben aangeslagen door de reactie van de club. Ik heb begrepen niet meer welkom te zijn op Lierse. Dat is nooit mijn bedoeling geweest.” De jonge spits benadrukte dat hij nooit bewust wilde breken met de club waar hij doorbrak.

Lenaerts wilde ook duidelijk maken dat voorzitter Luc Van Thillo wel alles had gedaan om hem aan boord te houden. Vorige week nodigde de sterke man van Lierse zelfs de ouders van de speler bij hem thuis uit om tot een oplossing te komen.

“Ik neem de voorzitter helemaal niks kwalijk. Hij heeft steeds het beste met ons voorgehad”, vervolgde Lenaerts. “Ik denk dat andere mensen binnen de club voor een andere aanpak hadden kunnen kiezen. Maar laat me nu liever zwijgen, ik wil er momenteel niks meer over kwijt.”

Boycot van Lierse-fans

Zijn onverwachte en gratis overstap naar KV Mechelen zorgt intussen ook voor hevige reacties bij de fans van Lierse. De sfeergroep Pallieter 30 kondigde aan de komende thuiswedstrijd tegen Jong Genk te boycotten. Zij noemen de situatie “onaanvaardbaar” en verwijzen naar “onbekwaamheid en incompetentie” binnen de clubleiding.

Lees ook... Lierse is boos over uitgelekte transfer naar... KV Mechelen en onderneemt actie: "We betreuren dit"De supportersgroep haalt ook eerdere frustraties aan, zoals de fandagmatch tegen Berchem Sport met een B-elftal en het vertrek van publiekslieveling Glenn Claes, die volgens hen door manager sport Jonathan Kindermans werd weggeduwd.

