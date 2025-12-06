'Oorlogje tussen JPL-clubs voor vlotscorende spits uit Challenger Pro League': dit zegt hij er zelf over

'Oorlogje tussen JPL-clubs voor vlotscorende spits uit Challenger Pro League': dit zegt hij er zelf over
Foto: Nicolas Darimont

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Oumar Diouf trekt steeds meer de aandacht van diverse clubs uit de Pro League. De spits was uitstekend begonnen aan het seizoen met RFC Luik en heeft op die manier ook indruk gemaakt op de JPL-scouts. Wat heeft hij er zelf over te zeggen?

Sinds enkele dagen doet er een gerucht de ronde over Oumar Diouf. De Senegalese aanvaller, de revelatie van deze seizoensstart, zou wel eens Luik kunnen verlaten. Men spreekt bij AfricaFoot zelfs over vergevorderde gesprekken met Sint-Truiden, dat bereid zou zijn te investeren in de 22-jarige speler.

STVV en Gent willen Diouf van Club Luik

Met 7 doelpunten en 2 assists blijven zijn prestaties niet onopgemerkt. Twee Jupiler Pro League-clubs zouden zich de voorbije weken hebben gepositioneerd: KAA Gent en STVV. Beiden zoeken naar versterking van hun aanvallende linie voor de rest van het seizoen. Een wintertransfer mag dus niet uitgesloten worden.

De betrokken speler wilde de zaken verduidelijken. Geïnterviewd door AfricaFoot temperde hij de geruchten: "Voorlopig is me niets verteld over een transfer. Dat is het werk van mijn agent, en hij regelt dat. Ik concentreer me op de eerste seizoenshelft en de rest is in de handen van God."

Diouf wil zich niet laten afleiden

De spits geeft toe gehoord te hebben over interesse van diverse clubs, maar hij weigert zich te laten afleiden. "Ik heb gehoord dat clubs interesse in mij hebben, maar ik maak me daar momenteel niet druk om."

Lees ook... LIVE: Hayen opnieuw op bekend terrein, extra goed voorbereid Club Brugge speelt topper op Stayen"Zoals elke voetballer heb ik ambities. Ik wil elke dag vooruitgang boeken en verder komen", besluit hij. Met een geschatte waarde van 500.000 euro volgens Transfermarkt, zou Diouf een mooie kans kunnen zijn voor verschillende Belgische clubs.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
KAA Gent
Oumar Diouf

Meer nieuws

LIVE: Hayen opnieuw op bekend terrein, extra goed voorbereid Club Brugge speelt topper op Stayen

LIVE: Hayen opnieuw op bekend terrein, extra goed voorbereid Club Brugge speelt topper op Stayen

13:10
Steeds meer enkel strijd tussen de 'grote drie'? Dit zegt Beerschot over strijd met Beveren en Kortrijk

Steeds meer enkel strijd tussen de 'grote drie'? Dit zegt Beerschot over strijd met Beveren en Kortrijk

16:15
LIVE: Union en Gent op zoek naar revival na vorig weekend: "Speler die er in principe vijftien maakt"

LIVE: Union en Gent op zoek naar revival na vorig weekend: "Speler die er in principe vijftien maakt"

12:15
LIVE: Meteen doelpunt van Cercle afgekeurd in de openingsminuut Live

LIVE: Meteen doelpunt van Cercle afgekeurd in de openingsminuut

16:00
Dat is even slikken: dit bedrag lopen JPL-clubs iedere maand mis omdat DAZN niet betaalt

Dat is even slikken: dit bedrag lopen JPL-clubs iedere maand mis omdat DAZN niet betaalt

13:00
4
Met een speciale boodschap voor de fans: Youri Tielemans is duidelijk over WK-loting

Met een speciale boodschap voor de fans: Youri Tielemans is duidelijk over WK-loting

16:00
Staat de competitiehervorming voor volgend seizoen op barsten? CEO Lorin Parys legt uit

Staat de competitiehervorming voor volgend seizoen op barsten? CEO Lorin Parys legt uit

08:40
21
Icoon vindt dat Club Brugge zijn kern niet goed genoeg gebruikt: "Hoe triestig is dat?"

Icoon vindt dat Club Brugge zijn kern niet goed genoeg gebruikt: "Hoe triestig is dat?"

08:00
1
Senne Lammens doet iedere wedstrijd iets heel speciaals: dit is waarom

Senne Lammens doet iedere wedstrijd iets heel speciaals: dit is waarom

15:30
Pro League wil "niet knipperen" in tv-oorlog: "Wij hebben geen fout gemaakt door voor DAZN te kiezen"

Pro League wil "niet knipperen" in tv-oorlog: "Wij hebben geen fout gemaakt door voor DAZN te kiezen"

07:20
6
De inhaalrace is nu helemaal ingezet: JPL-degradatiestrijd wordt nog heel spannend

De inhaalrace is nu helemaal ingezet: JPL-degradatiestrijd wordt nog heel spannend

15:00
Ruud Vormer bekent dat hij kwaad was op trainer van Club Brugge: "Ik begreep hem niet"

Ruud Vormer bekent dat hij kwaad was op trainer van Club Brugge: "Ik begreep hem niet"

12:30
WK-loting: Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland reageren op sterke groep met België

WK-loting: Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland reageren op sterke groep met België

14:30
1
Philippe Albert niet te spreken over WK-loting

Philippe Albert niet te spreken over WK-loting

14:00
2
Voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter haalt snoeihard uit naar Infantino

Voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter haalt snoeihard uit naar Infantino

13:30
2
Vincent Mannaert wil iets duidelijk maken over de positie van bondscoach Rudi Garcia

Vincent Mannaert wil iets duidelijk maken over de positie van bondscoach Rudi Garcia

12:00
4
Dit is hoelang het geleden is dat Anderlecht nog eens zeven matchen op rij kon winnen (schrik niet!)

Dit is hoelang het geleden is dat Anderlecht nog eens zeven matchen op rij kon winnen (schrik niet!)

11:00
Stadion van vijf miljard euro en eentje waar je oordopjes nodig hebt: dit zijn de WK-stadions van de Duivels

Stadion van vijf miljard euro en eentje waar je oordopjes nodig hebt: dit zijn de WK-stadions van de Duivels

11:30
Tribune 2 op de Bosuil is terug, Ritchie De Laet heeft er iets over te zeggen

Tribune 2 op de Bosuil is terug, Ritchie De Laet heeft er iets over te zeggen

10:30
3
Belangrijke terugkeer bij KAA Gent: "Hebben hem lang gemist"

Belangrijke terugkeer bij KAA Gent: "Hebben hem lang gemist"

19:40
2
Heeft u zich net zo geërgerd als Johan Boskamp? "Die lijpzak moest zich drie keer verschonen"

Heeft u zich net zo geërgerd als Johan Boskamp? "Die lijpzak moest zich drie keer verschonen"

10:00
1
"Dat is het gevaarlijkste team" - Bondscoach Rudi Garcia is op zijn hoede voor deze tegenstander op het WK

"Dat is het gevaarlijkste team" - Bondscoach Rudi Garcia is op zijn hoede voor deze tegenstander op het WK

09:30
Club Brugge maakt selectie bekend voor STVV: duidelijkheid over twijfelgevallen en één belangrijke terugkeer

Club Brugge maakt selectie bekend voor STVV: duidelijkheid over twijfelgevallen en één belangrijke terugkeer

18:20
Anderlecht mag zich zondag aan extra gemotiveerde ex-speler verwachten: "Het stoorde me dat er geen plan was"

Anderlecht mag zich zondag aan extra gemotiveerde ex-speler verwachten: "Het stoorde me dat er geen plan was"

08:20
1
"Drie vriendschappelijke wedstrijden" - Analist denkt dat België niets te vrezen heeft in zijn poule.

"Drie vriendschappelijke wedstrijden" - Analist denkt dat België niets te vrezen heeft in zijn poule.

09:00
3
Franky Van der Elst zegt wat de grote problemen bij Club Brugge zijn

Franky Van der Elst zegt wat de grote problemen bij Club Brugge zijn

17:20
1
KAA Gent-coach Ivan Leko niet helemaal gelukkig met Croky Cup-loting tegen Anderlecht

KAA Gent-coach Ivan Leko niet helemaal gelukkig met Croky Cup-loting tegen Anderlecht

17:00
Degryse heeft een héél uitgesproken mening na de loting van de Rode Duivels voor het WK

Degryse heeft een héél uitgesproken mening na de loting van de Rode Duivels voor het WK

07:40
1
Een haalbare loting? Dit heeft Vincent Mannaert erover te zeggen

Een haalbare loting? Dit heeft Vincent Mannaert erover te zeggen

07:00
1
WK-loting zorgt voor verrassend moment: onverwachte boodschap aan... Jean-Marie Pfaff

WK-loting zorgt voor verrassend moment: onverwachte boodschap aan... Jean-Marie Pfaff

06:30
2
FC Dender leeft! Ze smeren La Louvière een nederlaag aan en lijken helemaal herrezen

FC Dender leeft! Ze smeren La Louvière een nederlaag aan en lijken helemaal herrezen

22:48
Nicky Hayen grijpt in bij Club Brugge voor clash met STVV

Nicky Hayen grijpt in bij Club Brugge voor clash met STVV

05/12
10
Challenger Pro League: dit deed Patro Eisden tegen Charleroi, Eupen duwt Seraing dieper weg

Challenger Pro League: dit deed Patro Eisden tegen Charleroi, Eupen duwt Seraing dieper weg

22:30
1
Alweer een nederlaag voor Sébastien Pocognoli: Monaco begint de draad kwijt te raken

Alweer een nederlaag voor Sébastien Pocognoli: Monaco begint de draad kwijt te raken

23:00
Trump zorgt voor verrassend moment tijdens WK-loting: "Het slaat nergens op"

Trump zorgt voor verrassend moment tijdens WK-loting: "Het slaat nergens op"

22:00
1
Deze KAA Gent-speler droomt van plaats bij de Rode Duivels

Deze KAA Gent-speler droomt van plaats bij de Rode Duivels

05/12
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 17
La Louvière La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-0 Standard Standard
Union SG Union SG 18:15 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 20:45 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 07/12 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 07/12 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 07/12 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 07/12 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Nelvafrel Nelvafrel over Tribune 2 op de Bosuil is terug, Ritchie De Laet heeft er iets over te zeggen polvh polvh over Antwerp krijgt geweldig nieuws: wedstrijd tegen Genk wordt iets speciaals Jeroentanesy Jeroentanesy over Union SG - KAA Gent: - Jeroentanesy Jeroentanesy over Antwerp - KRC Genk: - Jeroentanesy Jeroentanesy over OH Leuven - Zulte Waregem: - William Wallace William Wallace over Voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter haalt snoeihard uit naar Infantino LD 007 LD 007 over WK-loting: Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland reageren op sterke groep met België rinus michels rinus michels over Belangrijke terugkeer bij KAA Gent: "Hebben hem lang gemist" De Groene Ridder. De Groene Ridder. over Cercle Brugge - Standard: 0-0 King of Highbury King of Highbury over Aston Villa - Arsenal: 1-1 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved