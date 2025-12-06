'Oorlogje tussen JPL-clubs voor vlotscorende spits uit Challenger Pro League': dit zegt hij er zelf over

Oumar Diouf trekt steeds meer de aandacht van diverse clubs uit de Pro League. De spits was uitstekend begonnen aan het seizoen met RFC Luik en heeft op die manier ook indruk gemaakt op de JPL-scouts. Wat heeft hij er zelf over te zeggen?

Sinds enkele dagen doet er een gerucht de ronde over Oumar Diouf. De Senegalese aanvaller, de revelatie van deze seizoensstart, zou wel eens Luik kunnen verlaten. Men spreekt bij AfricaFoot zelfs over vergevorderde gesprekken met Sint-Truiden, dat bereid zou zijn te investeren in de 22-jarige speler.

STVV en Gent willen Diouf van Club Luik

Met 7 doelpunten en 2 assists blijven zijn prestaties niet onopgemerkt. Twee Jupiler Pro League-clubs zouden zich de voorbije weken hebben gepositioneerd: KAA Gent en STVV. Beiden zoeken naar versterking van hun aanvallende linie voor de rest van het seizoen. Een wintertransfer mag dus niet uitgesloten worden.

De betrokken speler wilde de zaken verduidelijken. Geïnterviewd door AfricaFoot temperde hij de geruchten: "Voorlopig is me niets verteld over een transfer. Dat is het werk van mijn agent, en hij regelt dat. Ik concentreer me op de eerste seizoenshelft en de rest is in de handen van God."

Diouf wil zich niet laten afleiden

De spits geeft toe gehoord te hebben over interesse van diverse clubs, maar hij weigert zich te laten afleiden. "Ik heb gehoord dat clubs interesse in mij hebben, maar ik maak me daar momenteel niet druk om."

De spits geeft toe gehoord te hebben over interesse van diverse clubs, maar hij weigert zich te laten afleiden. "Ik heb gehoord dat clubs interesse in mij hebben, maar ik maak me daar momenteel niet druk om."

"Zoals elke voetballer heb ik ambities. Ik wil elke dag vooruitgang boeken en verder komen", besluit hij. Met een geschatte waarde van 500.000 euro volgens Transfermarkt, zou Diouf een mooie kans kunnen zijn voor verschillende Belgische clubs.