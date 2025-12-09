OFFICIEEL KV Kortrijk voegt speler toe aan A-kern

KV Kortrijk bevestigt dat de 18-jarige Ilian Temperman zijn eerste profcontract heeft ondertekend. Daarmee wordt opnieuw een speler uit de eigen opleiding toegevoegd aan de A-kern.

Eerste contract en binding

De club maakte bekend dat Temperman zich tot 2028 aan KV Kortrijk verbindt. Het werd omschreven als een bijzonder moment voor zowel Ilian Temperman als de club.

Temperman doorliep sinds de U9 alle jeugdreeksen van de KVK Jeugdacademie. Zijn prestaties bij de jeugd en de progressie tijdens trainingen en oefenwedstrijden met de A-kern trokken de aandacht van de sportieve staf.

Temperman zelf gaf aan dat de afgelopen dagen bijzonder waren. “Het was alsof ik de afgelopen drie dagen in een droom leefde. Ik hoop dat ik me bij de A-kern verder kan ontwikkelen”, vertelt hij in een mededeling van de club aan onze redactie.

Reactie van de clubleiding

Sporting Director Nils Vanneste benadrukt dat dit contract een bevestiging is van de jeugdstrategie. “Ilian is opnieuw een mooi voorbeeld van wat onze Jeugdacademie kan voortbrengen. Hij toont elke dag zijn honger en zijn wil om beter te worden. Met dit contract bevestigen we opnieuw onze keuze om onze eigen jeugd kansen te blijven geven”, klinkt het.



De club gaf aan dat het telkens een trots moment is om spelers uit de eigen academie te zien doorgroeien. “Met Ilian voegen we opnieuw een jeugdspeler toe aan de A-kern, in het rijtje van Alliet, Hurtevent, Boussadia, Philips, Fuhna, Himpe (momenteel uitgeleend aan SK Roeselare), De Vlaeminck en Dejaegere”, besluit KVK.