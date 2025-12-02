'STVV en Gent laten oog vallen op vlot scorende CPL-spits'

'STVV en Gent laten oog vallen op vlot scorende CPL-spits'
STVV bereidt zich voor op de wintermercato en zoekt versterking in de aanval. De Truienaars voeren gesprekken met RFC Liège-spits Oumar Diouf, maar de onderhandelingen verlopen niet eenvoudig.

De wintermercato staat voor de deur en heel wat Belgische clubs bereiden zich voor om uit te pakken. Dat is bij STVV niet anders. De Truienaars zouden er nog graag een nieuwe spits bij hebben.

Transferexpert Sacha Tavolieri schrijft namelijk op X (Twitter) dat Sint-Truiden gesprekken voert met Oumar Diouf, van RFC Liège. Alleen is er nog een heel lastig probleem...

STVV botst op stevige vraagprijs voor Oumar Diouf

Volgens Tavolieri zou STVV namelijk bereid zijn om een miljoen euro te betalen voor de Senegalees, terwijl zijn club er toch zeker 1,5 miljoen euro voor wil ontvangen. Het verschil tussen de partijen is voorlopig dus nog te groot.

Maar er is meer, want ook KAA Gent houdt Diouf in de gaten. Het lijkt er dus op dat STVV het meest concreet is, al kunnen de Buffalo's eventueel profiteren als de Truienaars er niet snel uit geraken met Club Luik.

Het zou niet de eerste keer zijn dat STVV een spits haalt bij de Challenger Pro League-club. In februari 2024 ging het daar Adriano Bertaccini halen, die nu indruk maakt bij Anderlecht.

