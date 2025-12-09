"Reglement nog eens goed nalezen": Gumienny spreekt klare taal over handsdoelpunt van Union

KAA Gent verloor een mogelijke zege tegen Union door een omstreden doelpunt. Ex-scheidsrechter Serge Gumienny analyseert de fase en wijst op fouten bij de arbitrage.

Handsfase en goedkeuring

In de aanloop naar het doelpunt van Kevin Mac Allister was er een duidelijke handsbal. Toch werd de treffer na VAR-controle geldig verklaard. “Veel duidelijker kan een handsbal niet zijn”, aldus Gumienny in Het Belang van Limburg.

Volgens Gumienny had de VAR de hoofdscheidsrechter minstens naar het scherm moeten sturen. Hij benadrukt dat ook de vierde official verantwoordelijkheid draagt. “Ook vierde ref Jan Boterberg gaat wat mij betreft niet vrijuit.”

Ervaring en begeleiding

De aanwezigheid van een ervaren official had volgens Gumienny moeten leiden tot betere ondersteuning van de jonge scheidsrechter. “Als de man met het meeste ervaring had hij zijn jongere collega Simon Bourdeaud'Hui hier altijd moeten aanraden om zelf een kijkje te gaan nemen.”

De Belgische arbitrage leverde op de speeldag voor afgelopen weekend nog een foutloos weekend af. In deze fase werd echter opnieuw een slechte beurt gemaakt. En dat moet vermeden worden volgens de ex-scheidsrechter.

Gumienny benadrukt dat de regels duidelijk zijn en dat de tijd tussen de handsbal en het doelpunt geen rol speelt. “Ik raad deze VAR aan om zijn reglement nog eens goed na te lezen. Dat er wat tijd zat tussen de handsbal en het doelpunt, is hier van geen tel.”