"Drie vriendschappelijke wedstrijden" - Analist denkt dat België niets te vrezen heeft in zijn poule.
België heeft een zeer gunstige groep op het WK 2026. Volgens Philippe Albert zijn het drie vriendschappelijke wedstrijden... Tja, je kan hem ook moeilijk ongelijk geven.

De loting van vrijdagavond heeft de Rode Duivels in groep G geplaatst. Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland: drie tegenstanders die op papier niet veel indruk maken, ook al brengt een Wereldkampioenschap altijd verrassingen met zich mee.

Rudi Garcia kan zich nauwelijks een betere start van zijn toernooi wensen. Deze groep, beschouwd als de minst moeilijke, brengt rust. België komt als de grote favoriet van de groep.

Vriendschappelijke wedstrijden?

Voor Philippe Albert, voormalig steunpilaar van de Belgische defensie, is het duidelijk. In Sudinfo legt hij uit dat "België de zwakste groep heeft gekregen, en met afstand". Veel mensen delen deze mening.

Hij voegt eraan toe dat "de Duivels eerst drie vriendschappelijke wedstrijden zullen spelen, van zuid naar noord reizend, voordat hun toernooi echt begint in de achtste finales". Volgens hem zal deze eerste fase dienen als opwarmronde.

Albert benadrukt dat "de Duivels een derde van de groep zullen treffen als ze als eerste eindigen". En hij besluit: "Ik zie niet in hoe het anders zou kunnen zijn."

