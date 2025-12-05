Factcheck: is dit echt de jongste ploeg van de JPL zoals hun coach beweert?

Westerlo wacht sinds begin oktober op een overwinning. Coach Issame Charaï wijst op de jonge kern van zijn ploeg, en cijfers bevestigen dat de Kemphanen vaak met de laagste gemiddelde leeftijd aantreden.

Jongste ploeg van de competitie

Sinds 5 oktober bleef Westerlo zonder zege, met vier gelijke spelen en drie nederlagen. Trainer Charaï koppelt dit aan de jeugdigheid van zijn selectie. Statistieken tonen dat Westerlo op 11 van de 16 speeldagen effectief de jongste ploeg van de Jupiler Pro League opstelde, zo stelt Het Laatste Nieuws.

Tegen Dender werd zelfs het laagste gemiddelde van het seizoen genoteerd: 22,6 jaar. Spelers als Mbamba, Cordero en Bujupi (allen 19) en Piedfort, Ferri en Lapage (tussen 20 en 21) drukten de leeftijdscurve.

Enkel Anderlecht kwam in de buurt, met een gemiddelde van 23,1 jaar tegen Gent op speeldag vijf. Daarmee bevestigen de cijfers dat Westerlo structureel met de jongste kern speelt.

Ervaren spelers op de achtergrond

Opvallend is het verschil met de start van het seizoen. Routiniers verdwijnen steeds vaker uit beeld. Neustädter (37) verdween uit de ploeg, terwijl Sydorchuk (34) nauwelijks nog speelminuten krijgt. Van Langendonck (36) blijft wel deel uitmaken van de selectie, maar enkel als reservedoelman.

Deze verschuiving illustreert dat Westerlo bewust inzet op jonge krachten. Het gevolg is dat de ploeg kampt met wisselvallige prestaties, maar tegelijk een duidelijke richting kiest. Tegen Anderlecht krijgt Westerlo de kans om de negatieve reeks te doorbreken.