Interview Euvrard ziet Standard-speler teleurstellen tegen KVM: "Hij was niet op niveau"

Lorenz Lomme
Euvrard ziet Standard-speler teleurstellen tegen KVM: "Hij was niet op niveau"
Vincent Euvrard nam vrijdagavond een aantal belangrijke beslissingen bij Standard, waaronder die om Thomas Henry in de rust te wisselen. De Franse aanvaller kon zijn coach niet overtuigen.

Euvrard was een tevreden coach op de persconferentie na de overwinning van Standard bij KV Mechelen. De T1 van de Rouches maakte echter een aantal opvallende keuze door Thomas Henry tijdens de rust te wisselen en Dennis Ayensa na een half uur spelen in te brengen om de blessure van Daan Dierckx op te vangen.

"Thomas (Henry) was niet op niveau. Al in het eerste kwartier verloor hij een paar keer de tweede bal. Ik verwacht duidelijk meer van hem. En als je wilt dat al je aanvallers scoren en beslissend zijn, moet je iedereen speeltijd geven. Ik ben blij voor Dennis (Ayensa). Hij zet zich in tijdens de training en blijft langer om zijn afwerking te verbeteren. Dit doelpunt zal hem vertrouwen geven."

Euvrard wil een manier vinden om zijn aanvallers te laten scoren

Ayensa, de matchwinnaar tegen KVM, vierde na zijn treffer erg rustig. Een boodschap aan Euvrard om zijn beperkte speeltijd van de afgelopen weken aan te vechten? "Het belangrijkste is dat hij scoort, wat hij daarna doet, interesseert me minder. Na vijftien competitiewedstrijden hadden onze drie aanvallers samen vier doelpunten gemaakt."

"Dat is een van onze problemen en we moeten een manier vinden om dat aantal te verhogen. We moeten collectief meer kansen creëren en een rotatiesysteem met de aanvallers vinden, zodat degene die invalt beslissend kan zijn. Vorige week (tegen Zulte) verloren we aan kwaliteit door de wissels, en dat is niet de bedoeling.”

Lees ook... Euvrard ontdekt nieuwe sterkte van Standard: "Ik heb de spelers daarvoor gefeliciteerd"Tijdens de rust kwam ook Timothé Nkada in het veld. De Fransman had na de openingstreffer kunnen profiteren van de ruimte, maar hij werd niet goed uitgespeeld. "We zochten diepte met Timothé (Nkada), maar er waren te weinig opties. Hij moet meer kunnen lopen, en daar hebben we geen gebruik van gemaakt. Zelfs na het eerste doelpunt, toen er toch meer ruimte was om in de tegenaanval te spelen", sloot Euvrard af.

