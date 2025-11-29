Interview Euvrard ontdekt nieuwe sterkte van Standard: "Ik heb de spelers daarvoor gefeliciteerd"

Lorenz Lomme
| Reageer
Euvrard ontdekt nieuwe sterkte van Standard: "Ik heb de spelers daarvoor gefeliciteerd"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Vincent Euvrard paste het systeem van Standard aan voor de verplaatsing naar KV Mechelen op vrijdagavond. De coach van de Rouches sprak zich hierover uit tijdens de persconferentie achteraf.

De opstelling van Euvrard voor de uitwedstrijd bij KV Mechelen verraste menig toeschouwer. De Rouches speelden met vijf verdedigers en twee aanvallers. De T1 van de Luikenaars gaf meer uitleg tijdens de persconferentie na de wedstrijd

"We hadden het systeem al eens tijdens een wedstrijd gewijzigd, met name om een resultaat te verdedigen. We spelen gewoonlijk in een 4-2-3-1-opstelling met Adnane Abid en Rafiki Saïd als buitenspelers. Maar we hebben er maar twee, en die waren allebei afwezig. In dat geval is het een beetje dom (sic) om in dit systeem te blijven spelen, dat buitenspelers vereist, terwijl we geen enkele buitenspeler hadden."

Tactische flexibiliteit kan een troef worden voor Standard

Enkele ogenblikken na het laatste fluitsignaal verzamelde Euvrard zijn spelers in een cirkel op het veld om ze toe te spreken, voor ze de supporters gingen groeten. Die waren zoals gewoonlijk in groten getale op komen dagen.

"Na de wedstrijd heb ik de spelers gefeliciteerd met hun tactische flexibiliteit. Tot gisteren (donderdag) twijfelden we nog over Rafiki Saïd, maar de spelers hebben zich snel aangepast na een één op zes en twee moeilijke uitwedstrijden in Sint-Truiden en Gent. Die flexibiliteit kan in de toekomst een van onze troeven worden", aldus Euvrard.

Lees ook... Euvrard ziet Standard-speler teleurstellen tegen KVM: "Hij was niet op niveau""Mijn laatste boodschap was dat de spelers moeten genieten van deze (vrijdag)avond, morgen (zaterdag) op de club moeten herstellen, maar zich snel weer moeten concentreren op de volgende wedstrijd en de verplaatsing naar Dender, om die regelmaat te vinden waar we allemaal naar op zoek zijn", sloot Euvrard af.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
KV Mechelen
Vincent Euvrard

Meer nieuws

Euvrard ziet Standard-speler teleurstellen tegen KVM: "Hij was niet op niveau" Interview

Euvrard ziet Standard-speler teleurstellen tegen KVM: "Hij was niet op niveau"

17:30
LIVE: Zulte Waregem vanop de stip op voorsprong tegen Cercle Brugge! Live

LIVE: Zulte Waregem vanop de stip op voorsprong tegen Cercle Brugge!

18:41
Benito Raman trekt pijnlijke conclusie na verlies KV Mechelen tegen Standard: "Staat in top drie"

Benito Raman trekt pijnlijke conclusie na verlies KV Mechelen tegen Standard: "Staat in top drie"

15:15
2
Blessuregolf bij Standard: Euvrard geeft cruciale update over Daan Dierckx Interview

Blessuregolf bij Standard: Euvrard geeft cruciale update over Daan Dierckx

14:30
Matchwinnaar Ayensa stuurt duidelijke boodschap naar Euvrard: "Ik heb er de kwaliteiten voor" Interview

Matchwinnaar Ayensa stuurt duidelijke boodschap naar Euvrard: "Ik heb er de kwaliteiten voor"

13:30
'Club Brugge en Anderlecht strijden mee om talent van Borussia Dortmund'

'Club Brugge en Anderlecht strijden mee om talent van Borussia Dortmund'

18:30
Dender kan dan toch geen zes op zes pakken, Westerlo liet enorme kansen liggen en ontsnapt nog

Dender kan dan toch geen zes op zes pakken, Westerlo liet enorme kansen liggen en ontsnapt nog

17:55
'Napoli wil Vincent Kompany en Bayern beroven van meubelstuk'

'Napoli wil Vincent Kompany en Bayern beroven van meubelstuk'

18:00
Waarom het wel lukt in Europa en niet in de competitie? Fink lacht groen bij lastige vraag Reactie

Waarom het wel lukt in Europa en niet in de competitie? Fink lacht groen bij lastige vraag

17:09
1
Licht aan het einde van de tunnel voor Orel Mangala: middenvelder opnieuw klaar voor de strijd

Licht aan het einde van de tunnel voor Orel Mangala: middenvelder opnieuw klaar voor de strijd

17:00
Hét grote toptalent (13) van Anderlecht: "Hij ademt voetbal"

Hét grote toptalent (13) van Anderlecht: "Hij ademt voetbal"

16:15
2
Smaakmaker van Union waarschuwt Anderlecht: "Dat willen we zo houden"

Smaakmaker van Union waarschuwt Anderlecht: "Dat willen we zo houden"

15:30
Bayern en Kompany meteen op achterstand door ex-speler Standard!

Bayern en Kompany meteen op achterstand door ex-speler Standard!

16:00
Club Brugge panikeert niet na tegenvallende transfer: "We wisten dat hij geen afgewerkt product is"

Club Brugge panikeert niet na tegenvallende transfer: "We wisten dat hij geen afgewerkt product is"

15:00
🎥 "Gefrustreerd": Vanderbiest vervloekt de diepe dalen bij wisselvallig KV Mechelen Reactie

🎥 "Gefrustreerd": Vanderbiest vervloekt de diepe dalen bij wisselvallig KV Mechelen

23:48
12
Niet Jean, maar wel twee zonen Kindermans vanavond tegenover elkaar: "Zijn hart is te paars"

Niet Jean, maar wel twee zonen Kindermans vanavond tegenover elkaar: "Zijn hart is te paars"

14:45
Japanners OH Leuven passen zich aan, maar... de konbini's worden gemist

Japanners OH Leuven passen zich aan, maar... de konbini's worden gemist

14:15
Zware kritiek voor bestuur van Cercle Brugge: "Ik vind dat een gebrek aan respect"

Zware kritiek voor bestuur van Cercle Brugge: "Ik vind dat een gebrek aan respect"

13:15
No Hammar, no party: KV Mechelen na zege in Genk door Standard weer met de voeten op de grond gezet

No Hammar, no party: KV Mechelen na zege in Genk door Standard weer met de voeten op de grond gezet

22:39
Roberto De Zerbi doet stevige uitspraak over Arthur Vermeeren

Roberto De Zerbi doet stevige uitspraak over Arthur Vermeeren

14:00
LIVE: Dender met hoop op aansluiting, Westerlo wil het moeras vermijden

LIVE: Dender met hoop op aansluiting, Westerlo wil het moeras vermijden

12:45
Mislukte Anderlecht-transfer weet het zeker : "Brian Riemer heeft me niet genoeg tijd gegeven"

Mislukte Anderlecht-transfer weet het zeker : "Brian Riemer heeft me niet genoeg tijd gegeven"

13:00
Standard blijft klappen krijgen: opnieuw valt een basisspeler geblesseerd uit

Standard blijft klappen krijgen: opnieuw valt een basisspeler geblesseerd uit

22:00
2
🎥 FIFA, DAZN, Tzolis, Jackers, ... : 'FC De Kampioenen' haalt iedereen door de mangel

🎥 FIFA, DAZN, Tzolis, Jackers, ... : 'FC De Kampioenen' haalt iedereen door de mangel

12:30
1
'Anderlecht gaat strijd aan met diverse clubs voor jonge Zuid-Amerikaanse WK-ganger'

'Anderlecht gaat strijd aan met diverse clubs voor jonge Zuid-Amerikaanse WK-ganger'

12:00
Beerschot-trainer Messoudi heeft grote lof voor een aantal van zijn spelers: "Dat doet me plezier"

Beerschot-trainer Messoudi heeft grote lof voor een aantal van zijn spelers: "Dat doet me plezier"

12:15
Filip Joos heel streng voor Belgische topclub: "En hij maakt elke match een foutje"

Filip Joos heel streng voor Belgische topclub: "En hij maakt elke match een foutje"

11:20
1
Meningen over Antwerp lopen uiteen: dit hebben Boeckx en Boskamp te zeggen

Meningen over Antwerp lopen uiteen: dit hebben Boeckx en Boskamp te zeggen

10:30
2
Congo of België? Dynastie met drie Anderlecht-toppers heeft keuze gemaakt: "Mannaert stuurde al"

Congo of België? Dynastie met drie Anderlecht-toppers heeft keuze gemaakt: "Mannaert stuurde al"

11:00
Johan Boskamp fileert Club Brugge, Genk en Union SG

Johan Boskamp fileert Club Brugge, Genk en Union SG

10:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 29/11: Renard

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/11: Renard

09:30
Opvallende wending? 'Olivier Renard wil shoppen in Italië'

Opvallende wending? 'Olivier Renard wil shoppen in Italië'

09:30
Begrotingsakkoord heeft ook pijnlijke gevolgen voor (voetbal)supporters

Begrotingsakkoord heeft ook pijnlijke gevolgen voor (voetbal)supporters

08:40
4
Dé troef van JPL-laagvlieger die zelf naar het WK gaat en ooit 22 miljoen euro waard was

Dé troef van JPL-laagvlieger die zelf naar het WK gaat en ooit 22 miljoen euro waard was

09:00
Speler KAA Gent beseft voor duel met STVV: "1 gele kaart is te weinig"

Speler KAA Gent beseft voor duel met STVV: "1 gele kaart is te weinig"

08:21
Sterke man Club Brugge is formeel over uitgaande wintertransfer: "We zoeken een oplossing voor hem, ja"

Sterke man Club Brugge is formeel over uitgaande wintertransfer: "We zoeken een oplossing voor hem, ja"

08:00
14

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 16
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Charleroi Charleroi 20:45 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 30/11 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 30/11 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 30/11 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 30/11 STVV STVV

Nieuwste reacties

aangespoelde aangespoelde over 🎥 "Gefrustreerd": Vanderbiest en KV Mechelen hebben nog geen oplossing voor de grote pijnpunten Jeroentanesy Jeroentanesy over KAA Gent - STVV: - Jeroentanesy Jeroentanesy over KRC Genk - OH Leuven: - Jeroentanesy Jeroentanesy over Charleroi - La Louvière: - Nelvafrel Nelvafrel over Waarom het wel lukt in Europa en niet in de competitie? Fink lacht groen bij lastige vraag Johnnie Walker Johnnie Walker over Wedstrijd van de laatste kans: dit weekend wordt bepalend voor JPL-coach Johnnie Walker Johnnie Walker over Twaalf jaar na zijn vertrek: de hereniging tussen Anderlecht en Marcin Wasilewski Johnnie Walker Johnnie Walker over 🎥 FIFA, DAZN, Tzolis, Jackers, ... : 'FC De Kampioenen' haalt iedereen door de mangel H.J. H.J. over Hét grote toptalent van Anderlecht: "Hij ademt voetbal" Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Voormalige coach scherp voor Antwerp: "Het draait altijd om hetzelfde: geld" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved