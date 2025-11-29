Euvrard ontdekt nieuwe sterkte van Standard: "Ik heb de spelers daarvoor gefeliciteerd"

Vincent Euvrard paste het systeem van Standard aan voor de verplaatsing naar KV Mechelen op vrijdagavond. De coach van de Rouches sprak zich hierover uit tijdens de persconferentie achteraf.

De opstelling van Euvrard voor de uitwedstrijd bij KV Mechelen verraste menig toeschouwer. De Rouches speelden met vijf verdedigers en twee aanvallers. De T1 van de Luikenaars gaf meer uitleg tijdens de persconferentie na de wedstrijd

"We hadden het systeem al eens tijdens een wedstrijd gewijzigd, met name om een resultaat te verdedigen. We spelen gewoonlijk in een 4-2-3-1-opstelling met Adnane Abid en Rafiki Saïd als buitenspelers. Maar we hebben er maar twee, en die waren allebei afwezig. In dat geval is het een beetje dom (sic) om in dit systeem te blijven spelen, dat buitenspelers vereist, terwijl we geen enkele buitenspeler hadden."

Tactische flexibiliteit kan een troef worden voor Standard

Enkele ogenblikken na het laatste fluitsignaal verzamelde Euvrard zijn spelers in een cirkel op het veld om ze toe te spreken, voor ze de supporters gingen groeten. Die waren zoals gewoonlijk in groten getale op komen dagen.

"Na de wedstrijd heb ik de spelers gefeliciteerd met hun tactische flexibiliteit. Tot gisteren (donderdag) twijfelden we nog over Rafiki Saïd, maar de spelers hebben zich snel aangepast na een één op zes en twee moeilijke uitwedstrijden in Sint-Truiden en Gent. Die flexibiliteit kan in de toekomst een van onze troeven worden", aldus Euvrard.

"Mijn laatste boodschap was dat de spelers moeten genieten van deze (vrijdag)avond, morgen (zaterdag) op de club moeten herstellen, maar zich snel weer moeten concentreren op de volgende wedstrijd en de verplaatsing naar Dender, om die regelmaat te vinden waar we allemaal naar op zoek zijn", sloot Euvrard af.