Standard blijft klappen krijgen: opnieuw valt een basisspeler geblesseerd uit

Lorenz Lomme
Standard blijft klappen krijgen: opnieuw valt een basisspeler geblesseerd uit
Standard zit al enkele weken in de hoek waar de klappen vallen. Vincent Euvrard, die al verschillende basisspelers moest missen, verloor tegen KV Mechelen nu ook Daan Dierckx, die na slechts 25 minuten spelen geblesseerd raakte aan zijn schouder.

Standard krijgt het al enkele weken zwaar te verduren, en vooral de verdediging wordt daarbij zwaar getroffen. Boli Bolingoli en David Bates zijn sinds het begin van het seizoen geblesseerd, terwijl Alexandro Calut, Ibe Hautekiet, Josué Homawoo, Marlon Fossey en Henry Lawrence om verschillende redenen meerdere wedstrijden hebben gemist.

Vrijdag gaat Standard op bezoek bij KV Mechelen op speeldag 16 van de Jupiler Pro League. Vincent Euvrard moet het zonder zijn rechtsback en aanvoerder Marlon Fossey stellen, en ook zonder Marco Ilaimaharitra, Adnane Abid en Rafiki Saïd.

Daan Dierckx raakt na 30 minuten geblesseerd bij Standard

Als klap op de vuurpijl moest Achter de Kazerne met Daan Dierckx opnieuw een verdediger van Standard na een half uur spelen het veld verlaten vanwege een blessure.

Na een onschuldige fase greep de 22-jarige centrale verdediger onmiddellijk naar zijn schouder en ging op de grond liggen na een duel met Benito Raman. De aanvaller van KVM riep er snel de medische staf van Standard bij.

Lees ook... No Hammar, no party: KV Mechelen na zege in Genk door Standard weer met de voeten op de grond gezetNa vijf minuten aan de rand van het veld ging Dierckx naar de bank om Vincent Euvrard en zijn teamgenoten de hand te schudden, waarna hij naar de kleedkamer ging. Hij werd vervangen door Dennis Ayensa. Een tactische wissel, want Standard was de wedstrijd met vijf verdedigers begonnen.

