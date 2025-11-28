Reactie 🎥 "Gefrustreerd": Vanderbiest vervloekt de diepe dalen bij wisselvallig KV Mechelen

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Mechelen
11 reacties
🎥 "Gefrustreerd": Vanderbiest vervloekt de diepe dalen bij wisselvallig KV Mechelen
Het is vrijdagavond tegen Standard niet geworden waar Fred Vanderbiest en KV Mechelen op gehoopt hadden. Tegelijkertijd is het ook geen verrassing dat Mechelen het nog altijd moeilijk heeft om het spel te maken. Dat hebben we dit seizoen al vaker gezien.

Hieronder kunt u de eerste analyse van Vanderbiest over de wedstrijd bekijken. Het komt erop neer dat het langs Mechelse zijde aan de bal onvoldoende was. "Op sommige dagen is het de andere zijde van de medaille. De tegenstander legde de spelers die het bij ons moesten doen goed lam. Als je dat met Myron van Brederode kunt doen, wordt het heel moeilijk voor ons. Karamoko speelde een puike wedstrijd tegen hem."

Standard veranderde ook zijn gewoonlijke veldbezetting. Heeft dat Mechelen verrast? "Je kunt ook niet alles weten. We hebben bij de rust goed aangepast, maar dan vonden ze weer de oplossing door Karamoko links of rechts te laten inzakken. Ons tempo lag te laag en op bepaalde momenten hebben we niet de goede beslissingen genomen."

KV Mechelen lijdt ontnuchterende nederlaag

Dit is wel een ontnuchtering na die driepunter in Genk. "Als je in Genk verloren had en gewonnen had van Standard, dan was iedereen tevreden. Nu ben je gefrustreerd omdat je die bonus na de inspanningen van vorige week hebt weggegooid. Het komt iets te vaak voor dit seizoen dat we na een mooi resultaat op verplaatsing thuis op een 0-0 of 1-1 blijven steken. Deze match had ook op 0-0 kunnen eindigen."

Dat klopt helemaal. "We moeten de groep ook niet overschatten", waarschuwt Vanderbiest voor te hoge verwachtingen. "We staan waar we staan door hard te werken om progressie te maken. We blijven een ploeg met hoge pieken en diepe dalen. Die diepe dalen moeten we beperken. De laatste weken was het aan de bal iets beter, nu is het terug naar af. Er is ook nog altijd wel een tegenstander om mee rekening te houden."

Stilstaande fases werkpunt voor KVM

Lees ook... Benito Raman trekt pijnlijke conclusie na verlies KV Mechelen tegen Standard: "Staat in top drie"Naast de kwaliteit aan de bal werd er nog een ander pijnpunt vastgesteld: Mechelen deed veel te weinig met de stilstaande fases. "We moeten dat eens bekijken, want we creëren daar al een heel seizoen onvoldoende gevaar op. Het is zeker en vast een werkpunt om in die situaties met voldoende geloof en overgave de bal aan te vallen. Dat zou ons in zo'n wedstrijden wel kunnen helpen."

