Benito Raman trekt pijnlijke conclusie na verlies KV Mechelen tegen Standard: "Staat in top drie"

KV Mechelen kreeg zaterdagavond in eigen huis de harde realiteit onder ogen. Na de stuntzege bij Racing Genk moest de ploeg van Fred Vanderbiest nu toezien hoe Standard verdiend de drie punten meenam. Voor aanvalsleider Benito Raman was de teleurstelling groot, al bleef hij opvallend eerlijk.

"Standard komt hier winnen hoe wij het ook al een paar keer deden dit seizoen", zei Raman achteraf. Hij benadrukte dat het resultaat niet alleen het gevolg was van de tegenstander, maar dat de spelers zelf tekortschoten.

“Of dit de slechtste match van ons seizoen tot nu toe was? Moeilijk te zeggen, want er zijn nog matchen waarin we echt niet goed waren. Maar deze komt toch zeker in de top drie van wedstrijden waarin het te weinig was", gaf de spits toe.

Raman wees op de collectieve fouten van zijn ploeg: “Het is onze eigen schuld. Als we zo voor de dag komen, verdienen we niet om te winnen. Niet dat Standard zo geweldig was vandaag, maar we moeten vooral naar onszelf kijken. Het ontbrak ons aan kwaliteit. Waaraan dat lag? Ik weet het niet. We wisten dat we de bal gingen krijgen, maar speelden dan telkens achteruit. Het was van iedereen net niet genoeg.”

Geen reden tot klagen

Ook de afwezigheid van aanvoerder Fredrik Hammar werd besproken, maar Raman maakte duidelijk dat het verlies niet aan één speler lag: “Fred is een hele goede voetballer, maar Salifou heeft dat ook goed gedaan. Fred is wel vocaler aanwezig, maar het is niet door één speler dat we vandaag verloren hebben.”

Tot slot keek de spits naar de bredere context van het seizoen: "We hebben een vrij nieuwe ploeg. Je kan dus niet verwachten dat we op een paar maanden tijd alles erop en eraan hebben. Er zijn veel goede voetballers vertrokken, maar de nieuwe jongens vullen die schoenen heel goed. Normaal is die 4 op 12 zeker niet genoeg, maar vandaag mogen we niet te veel klagen."