Is hij nu Club of Antwerp-fan? Wout Van Aert wil er nog wat over kwijt: "Jammer voor die mensen..."

Wout Van Aert zorgde voor heel wat reacties nadat hij in De Slimste Mens liet vallen dat hij fan is van Club Brugge. Opvallend, want twee jaar geleden verscheen hij nog op de Bosuil met een Antwerp-sjaal. Nu komt hij terug op zijn uitspraak.

Wout Van Aert verscheen onlangs in 'De Slimste Mens' en deed daar een nogal opvallende uitspraak. De wielrenner verklapte dat hij fan is van Club Brugge.

Uiteraard niet opmerkelijk op zich, wél omdat hij zo'n twee jaar geleden de aftrap gaf op de Bosuil met een Antwerp-sjaal. Hij gaf toen zelfs aan "een beetje" supporter van Antwerp te zijn.

Ondertussen kreeg Van Aert heel wat reacties na zijn outing als Club Brugge-fans. Zowel positief als negatief. In een interview met Het Nieuwsblad kwam hij terug op zijn uitspraak.

Van Aert nuanceert zijn uitspraak over Club Brugge

"Ik supporter eigenlijk helemaal niet hard voor een of andere voetbalploeg. Ik volg het voetbal zelfs bijna niet. Jammer voor de mensen die laaiend enthousiast waren toen ze hoorden dat ik Club Brugge-fan was, maar ik ben allesbehalve een die hard-supporter."

"Het is wel zo dat één van mijn beste maten een grote fan is. En als ik dan toch een ploeg moest kiezen, heb ik Brugge gezegd", ging Van Aert verder. "Ik heb dus wel gevoeld dat het beter is om neutraal te zijn. Dus bij deze: ik ben weer neutraal."