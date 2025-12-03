Is hij nu Club of Antwerp-fan? Wout Van Aert wil er nog wat over kwijt: "Jammer voor die mensen..."

Is hij nu Club of Antwerp-fan? Wout Van Aert wil er nog wat over kwijt: "Jammer voor die mensen..."
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Wout Van Aert zorgde voor heel wat reacties nadat hij in De Slimste Mens liet vallen dat hij fan is van Club Brugge. Opvallend, want twee jaar geleden verscheen hij nog op de Bosuil met een Antwerp-sjaal. Nu komt hij terug op zijn uitspraak.

Wout Van Aert verscheen onlangs in 'De Slimste Mens' en deed daar een nogal opvallende uitspraak. De wielrenner verklapte dat hij fan is van Club Brugge

Uiteraard niet opmerkelijk op zich, wél omdat hij zo'n twee jaar geleden de aftrap gaf op de Bosuil met een Antwerp-sjaal. Hij gaf toen zelfs aan "een beetje" supporter van Antwerp te zijn.

Ondertussen kreeg Van Aert heel wat reacties na zijn outing als Club Brugge-fans. Zowel positief als negatief. In een interview met Het Nieuwsblad kwam hij terug op zijn uitspraak.

Van Aert nuanceert zijn uitspraak over Club Brugge

"Ik supporter eigenlijk helemaal niet hard voor een of andere voetbalploeg. Ik volg het voetbal zelfs bijna niet. Jammer voor de mensen die laaiend enthousiast waren toen ze hoorden dat ik Club Brugge-fan was, maar ik ben allesbehalve een die hard-supporter."

"Het is wel zo dat één van mijn beste maten een grote fan is. En als ik dan toch een ploeg moest kiezen, heb ik Brugge gezegd", ging Van Aert verder. "Ik heb dus wel gevoeld dat het beter is om neutraal te zijn. Dus bij deze: ik ben weer neutraal."

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Antwerp
Club Brugge
Wout Van Aert

Meer nieuws

'Tegenstanders zien er een masterplan in zoals in Frankrijk: DAZN binnenkort als klant van Pro League?'

'Tegenstanders zien er een masterplan in zoals in Frankrijk: DAZN binnenkort als klant van Pro League?'

12:40
Oosting voorgesteld bij Antwerp: meteen vragen over wintertransfers en daarover is hij duidelijk

Oosting voorgesteld bij Antwerp: meteen vragen over wintertransfers en daarover is hij duidelijk

12:00
LIVE: Club Brugge onder spanning op zoek naar doelpunten in Leuven, met derde keeper in eigen doel

LIVE: Club Brugge onder spanning op zoek naar doelpunten in Leuven, met derde keeper in eigen doel

10:45
LIVE: Kan kersvers Antwerp-trainer Oosting in de beker meteen voor vertrouwen zorgen tegen STVV?

LIVE: Kan kersvers Antwerp-trainer Oosting in de beker meteen voor vertrouwen zorgen tegen STVV?

10:10
LIVE Cercle Brugge-KAA Gent: Wie tankt vertrouwen in de beker en stoot door naar de kwartfinale?

LIVE Cercle Brugge-KAA Gent: Wie tankt vertrouwen in de beker en stoot door naar de kwartfinale?

11:15
Zware domper voor Anderlecht: sleutelspeler is zes weken out

Zware domper voor Anderlecht: sleutelspeler is zes weken out

11:23
Jan Vertonghen legt duidelijk uit waarom hij plots bij de KBVB aan de slag gaat

Jan Vertonghen legt duidelijk uit waarom hij plots bij de KBVB aan de slag gaat

11:00
Nicky Hayen moet puzzelen: opvallende afwezige in selectie Club Brugge, één belangrijke naam keert terug

Nicky Hayen moet puzzelen: opvallende afwezige in selectie Club Brugge, één belangrijke naam keert terug

08:00
"Onze prestatie was toch niet zo slecht?" - Standard blijft in hetzelfde bedje ziek

"Onze prestatie was toch niet zo slecht?" - Standard blijft in hetzelfde bedje ziek

09:15
1
Twijfels over Rashford: FC Barcelona denkt aan voormalige Club Brugge-speler én Rode Duivel

Twijfels over Rashford: FC Barcelona denkt aan voormalige Club Brugge-speler én Rode Duivel

10:30
Opsteker voor KRC Genk met oog op bekerkraker tegen Anderlecht

Opsteker voor KRC Genk met oog op bekerkraker tegen Anderlecht

09:30
KV Mechelen laat van zich horen na beslissing van de supporters Reactie

KV Mechelen laat van zich horen na beslissing van de supporters

09:45
"Ik heb met hem gesproken": deze opvallende club greep afgelopen zomer naast Kevin De Bruyne

"Ik heb met hem gesproken": deze opvallende club greep afgelopen zomer naast Kevin De Bruyne

10:00
Hannes Van der Bruggen spreekt rake woorden vlak voor clash met ex-club KAA Gent

Hannes Van der Bruggen spreekt rake woorden vlak voor clash met ex-club KAA Gent

08:30
3
Beerschot sneuvelt in eigen huis: dit heeft aanvoerder Sanusi te zeggen na bekerexit

Beerschot sneuvelt in eigen huis: dit heeft aanvoerder Sanusi te zeggen na bekerexit

08:40
2
🎥 Hun boodschap was duidelijk: woedende Standard-fans laten zich horen na pijnlijke bekerexit

🎥 Hun boodschap was duidelijk: woedende Standard-fans laten zich horen na pijnlijke bekerexit

08:20
Jérémy Doku en Manchester City bibberen in compleet waanzinnige wedstrijd tegen Fulham met 9 (!) doelpunten

Jérémy Doku en Manchester City bibberen in compleet waanzinnige wedstrijd tegen Fulham met 9 (!) doelpunten

09:00
1
David Hubert is duidelijk: dit wil Union nooit meer meemaken

David Hubert is duidelijk: dit wil Union nooit meer meemaken

07:40
6
Hier maakt hij zich niet populair mee: Standard-speler Ayensa doet opvallende uitspraak over Dender

Hier maakt hij zich niet populair mee: Standard-speler Ayensa doet opvallende uitspraak over Dender

07:20
Personeelsproblemen Standard weer groter: "Hij sukkelt er al weken mee"

Personeelsproblemen Standard weer groter: "Hij sukkelt er al weken mee"

07:10
Mo Berte verklaart waarom hij nog niet op niveau was: "Veel privéproblemen gehad" Reactie

Mo Berte verklaart waarom hij nog niet op niveau was: "Veel privéproblemen gehad"

06:20
Een buitenkansje voor Belgische clubs? Voormalige sterkhouder van Standard en Tottenham is gratis op te pikken

Een buitenkansje voor Belgische clubs? Voormalige sterkhouder van Standard en Tottenham is gratis op te pikken

06:40
4
"Ons seizoen begint pas half september": wat nu begin december, Ivan Leko? Analyse

"Ons seizoen begint pas half september": wat nu begin december, Ivan Leko?

06:00
'Na maandenlang onderhandelen en discussiëren hebben AC Milan en Saelemaekers de knoop doorhakt'

'Na maandenlang onderhandelen en discussiëren hebben AC Milan en Saelemaekers de knoop doorhakt'

07:00
Vincent Euvrard bikkelhard na bekeruitschakeling Standard, spelers krijgen ervan langs

Vincent Euvrard bikkelhard na bekeruitschakeling Standard, spelers krijgen ervan langs

23:23
4
Antwerp is gewaarschuwd: "Dan kunnen we elke ploeg in België aan"

Antwerp is gewaarschuwd: "Dan kunnen we elke ploeg in België aan"

20:30
Beerschot krijgt in eigen huis een lesje in efficiëntie van een zakelijk La Louvière

Beerschot krijgt in eigen huis een lesje in efficiëntie van een zakelijk La Louvière

22:38
Dender knikkert Standard uit de beker: Rouches laten kansen liggen en krijgen deksel op de neus

Dender knikkert Standard uit de beker: Rouches laten kansen liggen en krijgen deksel op de neus

22:27
Een nieuwe bekerdroom voor Zulte Waregem? Voorbije 20 jaar deden enkel Standard, Club en Genk beter

Een nieuwe bekerdroom voor Zulte Waregem? Voorbije 20 jaar deden enkel Standard, Club en Genk beter

22:30
Héél opmerkelijke transfer in de maak: 'Antwerp klopt bij Anderlecht aan voor Cédric Hatenboer'

Héél opmerkelijke transfer in de maak: 'Antwerp klopt bij Anderlecht aan voor Cédric Hatenboer'

20:40
19
OFFICIEEL: Jan Vertonghen gaat bij de Belgische voetbalbond aan de slag

OFFICIEEL: Jan Vertonghen gaat bij de Belgische voetbalbond aan de slag

23:00
2
Van winst tegen PSG naar... Mechelen? Pocognoli zorgt voor verrassing na stuntzege

Van winst tegen PSG naar... Mechelen? Pocognoli zorgt voor verrassing na stuntzege

21:30
Na debuut van Xander Dierckx (16): nog meer jong geweld dit seizoen op komst

Na debuut van Xander Dierckx (16): nog meer jong geweld dit seizoen op komst

18:00
2
Club Brugge gaat geld uitgeven: 'Dit is de speler die Joel Ordoñez moet vervangen'

Club Brugge gaat geld uitgeven: 'Dit is de speler die Joel Ordoñez moet vervangen'

19:40
'Vincent Kompany gaat komende zomer deze Rode Duivel naar Bayern München halen'

'Vincent Kompany gaat komende zomer deze Rode Duivel naar Bayern München halen'

22:00
Dit is de reden waarom DAZN geen akkoord vond met telecomoperatoren: Hun vraag was nochtans héél duidelijk

Dit is de reden waarom DAZN geen akkoord vond met telecomoperatoren: Hun vraag was nochtans héél duidelijk

21:40
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 16
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Charleroi Charleroi 0-0 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 0-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 2-1 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 1-0 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 1-2 STVV STVV

Nieuwste reacties

Joske89 Joske89 over Pro League ziet horrorscenario als betalingen DAZN uitblijven: faillissementen mogelijk Joe Joe over David Hubert is duidelijk: dit wil Union nooit meer meemaken TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over OH Leuven - Club Brugge: - Joe Joe over Is hij nu Club of Antwerp-fan? Wout Van Aert komt wil er nog wat over kwijt: "Jammer voor die mensen..." mantoch mantoch over Beerschot sneuvelt in eigen huis: dit heeft aanvoerder Sanusi te zeggen na bekerexit Deinge Deinge over Economische Inspectie start onderzoek naar DAZN na klachten van supporters, DAZN gaat terugslaan roodwit1880 roodwit1880 over Antwerp - STVV: - FCB vo altijd FCB vo altijd over Héél opmerkelijke transfer in de maak: 'Antwerp klopt bij Anderlecht aan voor Cédric Hatenboer' FCB vo altijd FCB vo altijd over Financiële én sportieve heropleving: Anderlecht maakt resultaten van de jaarrekening openbaar stephen king stephen king over Jérémy Doku en Manchester City bibberen in compleet waanzinnige wedstrijd tegen Fulham met 9 (!) doelpunten Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved