Mignolet gewisseld aan de rust en Tzolis speelde met breukje: Hayen geeft meer uitleg

Simon Mignolet maakte zijn rentree bij Club Brugge, maar bleef na de eerste helft in de kleedkamer. Christos Tzolis speelde dan weer met een breukje in de hand.

Na zo'n twee maanden blessureleed stond Simon Mignolet opnieuw tussen de palen bij Club Brugge, nadat Nordin Jackers tegen Sporting twee gebroken ribben opliep. Al kwam zijn rentree misschien net iets te vroeg.

Waarom werd Mignolet gewisseld aan de rust?

Mignolet bleef na de eerste helft in de kleedkamer, waardoor de Nederlander Dani van den Heuvel zijn debuut maakte bij blauw-zwart. Was Mignolet dan wel klaar om vandaag al in de basis te starten?

"Het was een beperkt risico, we wisten dat hij zo goed als fit was. Aan de rust heeft Simon aangegeven dat hij zich niet 100% voelde en hebben we de keuze gemaakt om hem te wisselen", verklaarde Hayen achteraf.

Breukje in de hand bij Tzolis

Mignolet was echter niet de enige bij Club Brugge die niet helemaal fit was. "Tzolis is ziek geweest en heeft nu een breukje in zijn hand, waardoor hij toch een aantal procent minder is", onthulde Hayen.

"We missen bij iedereen een stukje frisheid en we weten dat er heel jonge spelers zijn in de kern die kansen moeten krijgen." Club Brugge slikte in het slot nog de winning goal van Benitez en bleef zo met lege handen achter. "De manier waarop we dat doelpunt slikken is veel te makkelijk."

"We waren dominant en spelen eigenlijk een prima wedstrijd waarin we ook kansen creëren, maar we blijven wel achter met nul punten en dat is zuur. Dat is iets waar we echter samen door zullen moeten."