'Chelsea lijkt transferdroom van Anderlecht compléét aan diggelen te slaan'

Anderlecht volgt Mohamed Zongo, een groot talent uit Burkina Faso, maar Chelsea zou het dossier wel eens naar zich toe kunnen trekken.

De doorbraak van Mohamed Zongo is niet onopgemerkt gebleven. De jonge middenvelder uit Burkina Faso maakte indruk tijdens het WK U17. Van de clubs die onder de indruk waren, was Anderlecht een van de meest geïnteresseerde.

Olivier Renard zag in Zongo een versterking voor de RSCA Futures, met de mogelijkheid om door te stromen naar het eerste elftal naargelang zijn vooruitgang. Het plan was om hem stap voor stap te begeleiden, zonder overhaaste beslissingen te nemen, zodat hij zich onder de beste omstandigheden kon ontwikkelen.

Chelsea mengt zich in het dossier

Zongo binnenhalen belooft echter een aartsmoeilijke opdracht te worden. We schreven al over de interesse van Manchester City, Manchester United en Villarreal.

Maar volgens de Daily Mail is het nu Chelsea dat werk maakt van het dossier. En dan weet je al snel dat er met veel geld gesmeten wordt. Als het tot een opbod komt voor Zongo, kan Anderlecht uiteraard niet concurreren met de Londense club.

Zongo voetbalt momenteel bij Sporting Football des Cascades Tenakourou, maar een overstap naar Europa lijkt er stilaan aan te komen voor het talent. Al meteen naar de Premier League?