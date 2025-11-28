'Anderlecht denkt aan 16-jarig talent maar krijgt concurrentie van Manchester United, City en Villarreal'

'Anderlecht denkt aan 16-jarig talent maar krijgt concurrentie van Manchester United, City en Villarreal'
Foto: © photonews
Anderlecht blijft vasthouden aan zijn strategie om jonge, veelbelovende spelers vroeg in hun ontwikkeling te ontdekken. De club zou nu zijn oog hebben laten vallen op Mohamed Zongo, een 16-jarig toptalent dat indruk maakte op het WK U17 met Burkina Faso.

Anderlecht blijft focussen op jonge talenten en ruwe diamanten op de transfermarkt. Dat is al jaren het geval en zal ook nu niet anders zijn. Paars-wit zou al een nieuw talent in de gaten houden.

Het gaat om Mohamed Zongo, die nog maar net 16 jaar oud is geworden. Hij viel op op het WK U17, waar hij bij Burkina Faso actief was. Het land werd in de kwartfinales uitgeschakeld door Italië.

Anderlecht zou interesse hebben in Zongo

Zongo scoorde zeven doelpunten op vier wedstrijden. Hij is momenteel nog in zijn thuisland actief bij Sporting Football des Cascades Tenakourou, maar mogelijk versiert hij snel een knappe transfer.

Volgens Africafoot is vooral Manchester United concreet geïnteresseerd. Maar zoals eerder vermeld staat hij ook in de belangstelling bij Anderlecht. Manchester City en Villarreal zouden (net als paars-wit) aan tafel hebben gezeten met de academie.

Africafoot is in het verleden niet altijd de meest betrouwbare bron gebleken, al zou het niet moeten verbazen dat Anderlecht interesse toont een jong talent. Het lijkt er in ieder geval op dat een overstap naar Europa lonkt voor Zongo.

