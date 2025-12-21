Volg Antwerp - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.
LIVE: Valt na Club Brugge, Genk en Gent ook Anderlecht ten prooi aan vernieuwd Antwerp?
Foto: © photonews

Na de Slag om Vlaanderen strijden Antwerp en Anderlecht een strijd uit op de Bosuil. Behoudt Anderlecht zijn achterstand op leider Union dat gisteren won tegen Zulte Waregem of springt Antwerp zowaar naar plek 7?

Onwaarschijnlijk Antwerp

Het kan snel gaan in voetbal, vraag dat maar aan spelers en supporters van Antwerp. Enkele weken geleden nog in crisis, nu gaat het de Great Old voor de wind. Zeges tegen Club Brugge, Racing Genk en KAA Gent in de competitie, kwalificatie voor de kwartfinale van de beker tegen STVV... In een maand tijd zorgen Antwerp en nieuwe trainer Joseph Oosting voor een totale ommekeer van het seizoen.

En een zege tegen Anderlecht zou ervoor zorgen dat Antwerp stijgt naar de zevende plaats in het klassement. Een onwaarschijnlijke ommekeer die betekent dat Oosting aan kwam zonder doelstelling bij Antwerp en wellicht een nieuw doel zal krijgen van het bestuur.

Groeiend Anderlecht

Maar dan moet er dus wel gewonnen worden tegen Anderlecht dat op een mooie derde plaats staat. Paars-Wit liet de voorbije weken ook regelmatig zien dat ze een enorm stugge ploeg zijn. Ze wonnen van Club Brugge, Union, RC Genk... Kortom, Besnik Hasi heeft van Anderlecht ook een echte topploeg gemaakt.



Alles staat dus goed om Antwerp-Anderlecht een echte topper te noemen. Ideaal om met een kolkende Bosuil te beleven met maar liefst 21.000 supporters. De tweede wedstrijd met een open tribune twee zal toch ook even speciaal aanvoelen.

Hopelijk wordt het een spectaculairdere wedstrijd dan de heenwedstrijd in Brussel. Anderlecht en Antwerp speelden eind september namelijk 0-0 gelijk. Anderlecht mocht dan wel de betere ploeg zijn, het kon geen afstand nemen van een Antwerp in crisis. Ondertussen zijn beide ploegen wel al stevig gegroeid om er een andere partij van te maken.

Prono Antwerp - Anderlecht

Vergelijking Antwerp - Anderlecht

Positie

9
3

Punten

23
34

Gewonnen

6
10

Verloren

7
4

Gescoorde doelpunten

20
25

Doelpunten tegen

18
18

Gele kaarten

40
46

Rode kaarten

2
3

Onderlinge duels gewonnen

6
11
16
