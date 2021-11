Antwerp mijdt crisis en redt positie Priske met winst tegen Anderlecht, dat aanvallend tekort schoot

Antwerp komt op gelijke hoogte met Club Brugge op de tweede plaats. Niet slecht voor een ploeg waar de crisis ging toeslaan. Tegen Anderlecht toonden ze dat ze nog steeds achter hun trainer staan, want ze wilden het gewoon meer dan de Brusselaars.

't Is niet dat het slecht was dat eerste half uur tussen Antwerp en Anderlecht, maar er ontbrak wat vuur in de match. En kansen natuurlijk. Het was Radja Nainggolan - in de ploeg voor de geblesseerde Verstraete - die het vuur aan de lont stak. Met een heerlijke knal van buiten de zestien tegen de dwarsligger, die vijf minuten bleef natrillen. Dat was een pak meer dan 100 km/u! En de Bosuil ligt ook binnen de bebouwde kom!

Aanval Anderlecht ondermaats

Tot dan hadden de twee ploegen veel goeie wil getoond, maar niet die absolute overgave om ten alle koste te willen scoren. Antwerp putte moed uit de kegel van Radja en schudde een mindere tien minuten van zich af. Balikwisha en vooral Benson zorgden voor heel wat dreiging en Frey stond steeds te wachten in de zestien.

© photonews

Vooraan klopte er toch iets niet bij Anderlecht. Kompany koos weer voor Zirkzee-Kouamé. Wat Raman tegen OHL verkeerd had gedaan, moet hij toch eens uitleggen. De kwieke aanvaller had voor heel wat meer schwung kunnen zorgen, maar moest er onbegrijpelijk weer af. Raman zal zich diezelfde vragen stellen.

Want dat spitsenduo heeft al verschillende keren niet kunnen overtuigen. Kouamé liep veel, maar kende weinig succes. Zirkzee en fysieke duels is dan weer geen succesvolle combinatie. Hij gaf zichzelf een 5,5 voor fysieke présence. Da's nog hoog ingeschat afgaande op deze match. Het hele aanvallende compartiment - Verschaeren buiten beschouwing gelaten - deed het niet zo best.

Frey weer beslissend

Ook El Hadj niet. Die miste dé kans om Anderlecht op voorsprong te brengen en vijf minuten later brak hen dat zuur op, want Yusuf tikte op aangeven van Frey wel binnen. Heel mooie aanval trouwens. Antwerp was gewoon gretiger die tweede helft. Fysiek zijn ze veel sterker dan paars-wit.

Zeker die Frey. Harwood-Bellis had het heel de match moeilijk met de Zwitser en tien minuten voor tijd ging hij te ver. Hij veroorzaakte opnieuw een penalty en Frey zette die zelf om. 2-0 en dat geven ze op de Bosuil niet meer weg. Voor Anderlecht opnieuw een klap, nu ze weer in de top vier hadden kunnen zitten. Geen goed gevoel, zo net voor een interlandbreak.