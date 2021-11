Bongonda bezorgt onherkenbaar Genk in extremis punt tegen Cercle Brugge

Racing Genk hoopte met een goed gevoel de interlandbreak in te gaan, maar dat draaide tegen Cercle Brugge helemaal anders uit. De bekerwinnaar was onherkenbaar en speelde haar zwakste wedstrijd van het seizoen. Somers leek Cercle naar de zege te knallen, maar Bongonda stelde in extremis gelijk.

Paul Onuachu leed in de eerste tachtig tellen liefst drie keer balverlies. Het werd de prelude van een erg matige vertoning van Racing Genk. De Limburgers oogden mak en konden geen enkele noemenswaardige aanval in elkaar knutselen in het eerste bedrijf.

Cercle Brugge kwam zich allerminst ingraven in de Cegeka Arena. De Vereniging reisde af zonder Yves Vanderhaeghe, die na een positieve coronatest in quarantaine zat. Halfweg de eerste helft stond Vanderhaeghe ongetwijfeld te brullen voor zijn tv-toestel. Millan legde de bal met het nodige geluk tot bij Van der Bruggen. De aanvoerder van Cercle legde de 0-1 in doel. Het feest was van korte duur, althans relatief korte duur. Liefst vier minuten had VAR Jordy Vermeire nodig om buitenspel vast te stellen.

Wake-up call

Zou dat de Genkies eindelijk op scherp zetten? Neen... Het was Cercle dat met de rust in zicht dan toch op voorsprong kwam. Bastien Toma, die de geblesseerde Hrosovsky verving, verspeelde kinderlijk eenvoudig de bal. Hotic vond Somers aan de tweede paal: 0-1. Bijna liep Racing Genk nog meer averij op voor de koffie, maar Vandevoordt hield met een schitterende reflex en assistentie van de paal Millan van een gemaakt doelpunt. Het thuispubliek trakteerde de bekerhouder op een striemend fluitconcert halfweg.

John van den Brom greep tijdens de pauze in. Daniel Munoz en Paul Onuachu bleven in de kleedkamers, Angelo Preciado en Iké Ugbo moesten Genk een stroomstoot geven. Toch was het alweer Cercle dat meteen kon dreigen. Millan kopte vol gevoel over Vandevoordt, Toma moest redding brengen op de doellijn. Genk gooide nog voor het uur Théo Bongonda en Mike Tresor in de strijd, maar ook dat bracht geen zoden aan de dijk. De Limburgers voetbalden traag en inspiratieloos, Cercle Brugge hield zich met sprekend gemak staande. Een kwartier voor affluiten vergat Somers het licht helemaal uit te doen oog in oog met Vandevoordt. Bongonda probeerde het in de slotfase, maar Didillon gaf geen krimp.

Net op het moment dat Genk zich leek neer te leggen bij de nederlaag, viel de gelijkmaker letterlijk en figuurlijk uit de lucht. Preciado bracht de bal scherp voor doel. Bij Cercle Brugge waren ze Théo Bongonda uit het oog verloren. De flankaanvaller scoorde met het hoofd: 1-1. Ook donderdag lag Preciado met een cross aan de basis van de late gelijkmaker tegen West Ham United.