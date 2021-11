OHL naast KVO in de stand nadat Xavier Mercier de bezoekers een 0 op 9 aansmeert

Het KVO van Alexander Blessin beleeft momenteel geen fijne tijden. OHL bezorgde zijn ploeg een 0 op 9: een doelpunt van Mercier zette de Leuvenaars op weg naar de overwinning. Met tien man hield de thuisploeg stand in de slotfase.

De gekende 'gegenpressing' van Oostende kwam er deze keer niet helemaal uit. Of wilde de kustploeg toch ook iets meer aan het defensieve denken nadat het vorige week vier doelpunten slikte op eigen veld? OHL had in elk geval een licht overwicht qua initiatief in het eerste halfuur en leek hiervoor beloond te worden met een kopbalgoal van Özkacar. De VAR zag echter dat die buitenspel stond op de vrije trap van Mercier.

© photonews

Deze fase schudde de troepen van Blessin wel enigszins wakker, want hierna hadden ze meer de bal en zochten ze vaker de aanval. Weliswaar zonder gevaarlijk te zijn. Leuven zette zelfs nog het meest de doelman van de tegenstander aan het werk. Maertens kopte een vrije trap naar doel, Hubert duwde over.

© photonews

OH Leuven vond tijdens de rust opnieuw de drive die het miste in de laatste twintig minuten van de eerste minuten, al duurde het niet lang eer die van Oostende er opnieuw hun voet naast zetten. Romo tikte een afgeweken schot van Bätzner over, waarna het openingsdoelpunt toch aan de andere kant viel. Mercier knalde een vrije trap droog tegen de touwen: 1-0.

Een tweede gele kaart voor Al-Tamari voor een schwalbe bemoeilijkte het Leuven nog wel om de wedstrijd met die voorsprong op het bord uit te spelen. Oostende slaagde er echter niet meer in een derde nederlaag op rij af te wenden. OHL boekte zijn tweede thuisoverwinning op rij, beide teams hebben nu 17 punten.