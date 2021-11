STVV stopt fraaie reeks van KV Mechelen en pakt belangrijke punten

KV Mechelen had wel zin in een zesde zege in zeven matchen, maar STVV was vast van plan zijn huid duur te verkopen. Zeker nadat het op gelukkige wijze op 0-1 kwam. Een schoonheidsprijs werd niet verdiend, wel gingen de drie punten naar Sint-Truiden.