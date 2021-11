KVM weet opnieuw wat verliezen is, ook onbegrip over initiële reactie Boterberg: "Normaal gezien meteen rood"

Verliezen deed KV Mechelen niet meer sinds 12 september. Ondanks het rood voor Bauer in de slotfase gebeurde het tegen STVV wel nog eens. Teleurstelling dus langs Mechelse zijde, maar ook ophef vanwege de zware overtreding op Ferdy Druijf.

"Het was moeilijk om na de 0-1 de ruimtes te vinden", erkende Nikola Storm, die in het openingskwartier nog op de paal knalde. "Ik denk dat wij de enige ploeg waren die probeerde te voetballen, maar het heeft niet mogen zijn. Het is een zuur verlies. Je speelt voor een vol huis, dan moet er eigenlijk gewonnen worden. Het kan soms ook eens tegenzitten in het voetbal."

Storm stond ook even stil bij het einde van de goede reeks van KV Mechelen. "Het is nooit leuk om te verliezen, zeker wanneer je gewend bent geraakt aan het winnen. Even terug met de voetjes op de grond en we gaan er de volgende weken terug tegenaan."

"We hebben het geprobeerd, soms met wat minder inspiratie, maar ik denk dat we onszelf niets te verwijten hebben. We zijn er niet door geraakt", moest Hugo Cuypers ook vaststellen. "We waren gewaarschuwd voor de manier waarop zij gingen spelen en zij hebben hun plan perfect uitgevoerd."

© photonews

Van op de bank kon de aanvaller goed zien hoe Druijf in de slotfase werd aangepakt door Bauer. "Gelukkig voor Ferdy blijft zijn enkel niet steken in het gras. Dat is wat hij mij ook na de match vertelde." Op vele banken was de eerste gedachte bij het zien van die overtreding: dit wordt rood. Aanvankelijk trok scheidsrechter Boterberg slechts geel, maar de VAR riep hem nog naar het scherm.

"Ik kan niet begrijpen dat je daar nog voor naar het scherm moet kijken", had Wouter Vrancken weinig begrip voor de initiële beoordeling van de ref. "Normaal gezien trek je daar geen geel voor maar meteen rood. Het is een situatie waarbij een speler letterlijk van het veld wordt getrapt. Omdat je niet meer kan wisselen, worden wij even erg gestraft als STVV."