Union laat zich niet verrassen en gaat de interlandbreak in als competitieleider

Een goede 10 minuten had Union nodig om Sporting Charleroi in de vernieling te spelen. Dankzij de 4-0 overwinning gaat Union de interlandbreak in als leider in de Jupiler Pro League

Nog voor de wedstrijd begon was het feest in Brussel. Zowel de supporters van Union als de bezoekers van Sporting Charleroi lieten zich op een positieve manier gelden. Beide supportersclans gingen op hetzelfde elan verder vanaf dat de aftrap werd gegeven.

1ste helft

De wedstrijd begon aan een hoge intensiteit. Beide ploegen hadden er zin in maar de thuisploeg toch nog iets meer. Union kwam een aantal keren piepen aan het venster via Nielsen en het eerste doelpunt zat in de lucht. De supporters moesten er 29 minuten op wachten maar dat was het waard want ze kregen een waanzinnige 10 minuten te zien.

Allereerst vond Undav het net dankzij een knappe actie van Teuma en Vanzeir die de bal verlengde tot bij zijn spitsbroeder. 5 minuten later was het aan verdediger Nieuwkoop. Via Vanzeir kwam de bal bij Nielsen die een één twee opzette met Nieuwkoop en deze werkte schitterend af. Zo kwam Union op 2-0 maar het was nog niet gedaan. Burgess met de kopbal na een vrije trap en de doelman van Charleroi, Koffi, lost de bal. Undav staat op de juiste plaats op de 3-0 op het bord te plaatsen.

Sporting Charleroi kwam niet in het spel voor in de eerste helft en kwam tot geen enkele kans. Union daarentegen speelde een versnelling of twee hoger en ging met een meer dan verdiende voorsprong de rust in.

2de helft

Opvallend genoeg waren er geen wissels te noteren met de rust bij Charleroi. Dezelfde 11 moesten proberen het tij te keren toch was het de thuisploeg dat het beste aan de tweede helft begon. Dit resulteerde in een bal op de paal via Mitoma en Nielsen die in de herneming op Koffi schoot.

Union zette zich in een sterk blok en liet de bal aan Sporting Charleroi maar de Carolo's vonden geen openingen en kwamen niet tot kansen. Meer en meer kwam Sporting Charleroi opzetten en een doelpunt hing in de lucht. Scoren deden ze, maar toch werd het 4-0. Teuma met een voorzet vanop links richting Vanzeir maar Kayembe schoot de bal in eigen doel.

Na het 4de tegendoelpunt werden de benen afgesneden bij Sporting Charleroi. Bij Union krijgt Undav en Mitoma nog hun applauswissels.

Sporting Charleroi leidt zo zijn eerste nederlaag buitenshuis en Union die blijft leider in de Jupiler Pro League na de interlandbreak. Dit mede dankzij een ontketende Deniz Undav.