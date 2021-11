Edward Still was zeer teleurgesteld na de nederlaag tegen Union en wil een reactie zien van zijn spelers

Zaterdagavond kreeg Sporting Charleroi een zware 4-0 om de oren van Union. Edward Still was niet te spreken over de prestatie van zijn ploeg.

Still was niet tevreden over het geleverde spelniveau van zijn team. "Ik ben gedegouteerd. We speelden niet op ons niveau, we waren niet goed. We gaan dit grondig analyseren. Wat mij vooral stoort, is dat we onszelf niet waren, voor het eerst dit seizoen", citeert Sporza.

Still laakte de manier hoe gemakkelijk Union kon scoren en dat elke kans prijs was. "We zijn naar hier gekomen om aan te vallen, maar we waren te passief en de balcirculatie was te traag. Verdedigend hebben we het ook niet goed aangepakt. Union komt in de eerste helft 3 keer in onze zestien en scoort meteen 3 keer. Dit is een zware nederlaag, maar we gaan met een even stevige reactie uitpakken."