Geen goed voetbal én geen resultaat: Seraing en Gent serveren erg lauwe koffie op zondagnamiddag

Seraing en AA Gent hebben op zondagnamiddag niet meteen de leukste wedstrijd geserveerd aan de supporters. Een slordige namiddag zou op details beslist worden.

Hein Vanhaezebrouck wilde met Gent dringend punten gaan pakken, maar na de Europese wedstrijd tegen Partizan Belgrado ging hij wel flink roteren: Samoise, De Sart, Chakvetadze, Tissoudali en Lemajic kwamen tussen de lijnen.

Roteren

Het doel van de Buffalo's was duidelijk: punten pakken, om zo wat op te schuiven in de stand. Maar punten kon Seraing zeker ook gebruiken. Jordi Condom stuurde flink bij na de 0 op 9 en de zware nederlaag bij Beerschot: Faye, Sambu, Poaty en Mouandilmadji kwamen Del Fabro, Lahssaini, Mikautadze en Bernier vervangen.

Vele nieuwe namen, niet altijd een garantie op verfrissend of leuk voetbal. Dat werd snel duidelijk in een vrij leeg en desolaat ogend Le Pairay. Seraing? Dat kan simpelweg niet meer brengen wat ze in het begin van het seizoen op enthousiasme even leken te brengen.

En blauw-wit? Dat toonde ook evenveel als 'Blue' van Eiffel 65 echt betekent. Helemaal niks dus, want ook al denken sommigen dat het over een zeecreatuur of de Smurfen gaat, is dat allerminst het geval. Het nummer gaat - net als de match in Luik - over quasi helemaal niets.

Geen muziek in de match

Gianfranco Randone, Maurizio Lobina en Gabriele Ponte zijn de drie creatieve breinen achter de hit uit 1998. Of ze konden voetballen weten we niet, maar de creativiteit die beide ploegen in het Luikse op de mat brachten was zeker niet groter.

De Zweedse Nea maakte vorige zomer op dezelfde melodie het prachtige 'Some Say', een nummer over geduld in de liefde. Ons geduld werd dan weer meer dan op de proef gesteld in Le Pairay. Bruno Godeau zat op de Gentse bank, maar het leek bijwijlen meer op wachten op Godot.

Lemajic zag in de eerste helft een doelpunt afgekeurd worden vanwege buitenspel, net na de pauze probeerde doelman Dietsch van Seraing een handje te helpen en konden Tissoudali en Lemajic het alweer niet afwerken.

De inbreng van Bezus zorgde voor iets meer drive op het veld, maar ook hij kon de bakens niet verzetten: Tissoudali vergat zijn assist ten gelde te maken oog in oog met Dietsch. Vanhaezebrouck wilde resultaten boeken, ook in wedstrijden waarin het voetbal niet noodzakelijk goed was. Maar als het voetbal niet goed is én het resultaat volgt niet, dan is er enkel teleurstelling na een bloedeloze wedstrijd in Luik.