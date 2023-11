Een dominant Union sluit het weekend in stijl af tegen KV Kortrijk

Veel rotatie bij Union, maar aan kwaliteit moesten ze zeker niet inboeken. Het KV Kortrijk van Glen De Boeck zag met momenten sterretjes en kreeg geen voet aan de grond in Brussel.

Union is aan een sterke reeks bezig en wou gewoon deze lijn doortrekken tegen KV Kortrijk. De troepen van Glen De Boeck proberen uit het dal te kruipen, maar dan moesten ze zich wel voorbij, de machine die Union is, knokken.

Lange openingsfase

Het was lang wachten op de eerste echte kans. Beide ploegen probeerden in de beginfase wel iets te forceren, maar dit zonder veel overtuiging. Al was het Union dat niet onverwacht het sterkste was en ook op voorsprong kwam.

Vlak voor rust was daar ineens Lapoussin die een zee van ruimte kreeg, maar hij laat de kans liggen. Vandenberghe kon redding brengen, maar Rodriguez duwde de bal van dichtbij over de lijn.

In de extra tijd van de eerste helft was door opnieuw Kevin Rodriguez. Een snelle tegenaanval en Puertas tikte de bal door naar de aanvaller. Die aarzelde niet en schoot in de verste hoek de comfortabele 2-0 ruststand op het bord.

Eénrichtingsvoetbal

In het begin van de tweede helft liet Union de bal rustig rondgaan. KV Kortrijk kon niet dreigen en de beste kans was al snel voor Union, maar die 3-0 kwam (nog) niet op het bord.

Amper twee minuten later was sterkhouder Lapoussin daar. Puertas ging door op rechts en bracht de bal haarscherp voor doel. Lapoussin liep prima in en knalde de 3-0 op het bord.

Koning van de Jupiler Pro League

Met 34 op 42 staat Union vlot aan kop in de Jupiler Pro League. Na het gelijkspel tussen Anderlecht en KAA Gent mogen ze zich ook winnaar van het weekend noemen. Want ze bouwen hun voorsprong zelfs nog verder uit op de nummers 2 en 3. Dit met 6 en 7 punten.