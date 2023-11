Noah Sadiki is Anderlecht nog niet vergeten: "Dat verdienen ze"

Noah Sadiki maakte afgelopen zomer de overstap van Anderlecht naar Union SG. Sindsdien heeft de jonge middenvelder veel geleerd bij de koplopers van de Pro League.

"Het is goed om op een goede manier af te sluiten voordat we naar de nationale ploeg gaan of voor een pauze", zei Noah Sadiki na de 3-0 overwinning tegen Kortrijk.

Een overwinning die volgens de jonge speler verre van gemakkelijk was. "Het verliep niet zonder problemen. Zij weten hoe ze moeten voetballen. Ze bezorgden ons wat problemen op het einde. Uiteindelijk hebben we het belangrijkste, de drie punten, veiliggesteld."

Sadiki kwam ook nog even terug op zijn transfer naar Union deze zomer. "Ik kwam naar Union om speeltijd te krijgen. Ik ben blij voor hen (Anderlecht n.v.d.r.) dat ze terug aan de top staan, want het is een club die het verdient."