Wie er ook staat, iedereen scoort bij Union: "Het moet een plezier zijn voor elke aanvaller"

Antwerp-Standard, Club Brugge-Cercle, Gent-Anderlecht... Bij Union SG haalden ze de schouders eens op en deden ze gewoon wat ze nu al acht competitiematchen op rij deden: winnen. Waar sommigen zoeken naar scorende aanvallers kan Alexander Blessin zetten wie hij maar wil.

Eckert Ayensa, Mohamed Amoura, Gustaf Nilsson? Nee, zondag was het de beurt aan Kevin Rodriguez om twee keer te scoren. Dat was de enige spits die nog geen goaltje had, maar in zo'n geheel scoort blijkbaar iedereen.

"Wat kan ik nog zeggen over Union? Drie dagen nadat ze in Europa een tik kregen, herpakken ze zich met een knappe zege", zegt Marc Degryse in HLN. "Een beetje zoals Rodriguez: vorige week was hij er het hart van in dat hij een penalty miste. Eén week later recht hij zijn rug en scoort hij er twee."

Intussen staan ze al zes punten los en zijn ze dus ook herfstkampioen. "Bij Union heb je spitsen die aan de lopende band scoren. Het moet een plezier zijn voor elke aanvaller om in dit collectief mee te doen, dat élke speler beter maakt.”