Veel kansen, maar geen goals in Brugse derby: Club blijft achter met 5 op 18

De Brugse derby tussen Club Brugge en Cercle Brugge is onbeslist gebleven. Na een intense wedstrijd eindigde het op 0-0.

De Brugse derby zorgt altijd voor hoogspanning en dat was dit jaar niet anders. Zeker omdat Cercle voor Club een betere positie in het klassement had. Cercle recupereerde Somers, bij Club stond Ordonez in de basis.

Er was meteen bijzonder veel strijd, maar veel kansen waren er niet in de eerste helft. Club kwam wel twee keer heel dicht bij de 1-0. Warleson hield Meijer en Skov Olsen van de voorsprong in iets meer dan een minuut.

Cercle Brugge kwam steeds meer opzetten aan het einde van de eerste helft. Denkey knalde een lage voorzet van Lemarechal op de paal na balverlies van Mechele. Skov Olsen greep net voor de rust naar zijn hamstrings en ging voor affluiten naar binnen.

Jutgla laat het enkele keren liggen

Ook in de tweede helft heel veel strijd, met kansen aan beide kanten. Net voor het uur liet Cercle het tot twee keer toe liggen. Het speelde eerste een counter van drie tegen twee niet goed uit, Gboho stootte twee minuten later op Mignolet.

Club van zijn kant bleef op doelman Warleson stuitten. Jutgla, Vetlesen en weer Jutgla geraakten niet voorbij de Braziliaan. Tien minuten voor tijd liet Jutgla de kans op de 1-0 liggen, Miangue zat er ook wel goed tussen. Twee minuten voor tijd was de Braziliaan opnieuw op de afspraak om Jutgla van de openingsgoal te houden.

Gescoord werd er niet meer Jan Breydel, het bleef 0-0. Cercle blijft zo vijfde, Club is zevende. Het verschil tussen de twee Brugse ploegen blijft twee punten in het klassement. Club pakt 5 op 18.