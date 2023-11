Fans van Cercle en Club reageren met klare taal op vreselijke raid op frituur

Zondagavond werd een frituur waar Cerclefans zaten te eten aangevallen door een twintigtal Clubsupporters. Vijf van hen konden opgepakt worden.

Het waren trieste beelden die niks met voetbal te maken hebben. Een twintigtal supporters van Club Brugge vielen een frituur aan waar fans van Cercle Brugge zaten te eten. Dat kan je hier nog eens nalezen.

Op Facebook reageren zowel fans van Club als Cercle Brugge op wat er gebeurde. Een greep uit hun reacties...

“En die willen dan dat ze goedkeuring krijgen voor een nieuw stadion in de woonomgeving van Brugge. Die zal er nooit komen zo”, zegt Marc.

“Dat ze deze debiele voetbalhooligans maar eens keihard aanpakken! Ze ook alle veroorzaakte schade laten vergoeden!”, klinkt het bij Gabriel.

“In Denemarken zijn ze minder mild! Marginalen!”, voegt Frederik er aan toe.

“Zielig dit heeft niks met voetbal te maken”, is Yasmina heel erg duidelijk.

“Ik snap dat NIET”, tikt Gaelle neer. “Supporters moet hun ploeg steunen ook als minder goed gaat. En zeker niet een slecht imago bezorgen. Dat zijn geen supporters, wel krapuul en dat hoort niet in een stadion.”

“Vroeger was voetbal een sport, nu is het een gelegenheid om alles kort en klein te slaan. En dit zijn merendeels volwassen mannen die niet tegen hun verlies kunnen, een rare wereld, schaam jullie”, reageert Francois.

“Dit is gewoon onaanvaardbaar en degoutant. Laat iedereen toch supporteren voor zijn of haar ploeg. Elkaar wat jennen is niet erg, maar geweld is gewoonweg NOT DONE!”, zegt Frank.