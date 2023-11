Na raid op frituur: Valt Club Brugge iets te verwijten en kan de club een stadionverbod opleggen?

Hooligans van Club Brugge vielen zondag na de derby supporters van Cercle Brugge aan. Ze bestookten de frituur waar enkele leden van de harde kern van groenzwart zaten te eten met Bengaals vuur.

Het waren trieste beelden van de raid op de frituur in Sint-Michiels, enkele uren nadat de Brugse derby tussen Club en Cercle afgelopen was. Vijf mannen werden meteen na de feiten opgepakt, al was er sprake van twintig daders.

Eén van de vijf werd meteen weer vrijgelaten, omdat hij enkel toevallig in de buurt was. De vier anderen, allen tussen 25 en 37 jaar oud, zullen voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter. Het geweld vond plaats in de context van de wedstrijd, maar kunnen de clubs hier wel iets aan doen?

De voetbalwet is alvast niet van toepassing op de feiten, omdat die zo’n zeven kilometer van het stadion plaatsvinden. Volgens de politie konden de clubs hier zelf helemaal niets aan doen en hen wordt dan ook niks verweten.

“We hebben een coördinatiemeeting gehad, overleg met de verschillende veiligheidsmensen. Een combiregeling was niet mogelijk omdat het een stadsderby was en beide ploegen in hetzelfde stadion voetballen, maar Cercle heeft wel een afgesloten fanzone georganiseerd voor hun supporters”, klinkt het bij Leen Depoorter van de Brugse politie aan Het Laatste Nieuws.

Een stadionverbod opgelegd door de club is ook geen mogelijkheid, ondanks het nieuwe veiligheidsplan voor de Jupiler Pro League. “Deze procedure kan echter alleen ingeleid worden bij inbreuken in het stadion omdat dit privédomein is en de clubs daar hun intern reglement van orde kunnen doen gelden. Buiten het stadion, op het openbaar domein, is uiteraard de politie bevoegd”, klinkt het bij de Pro League.