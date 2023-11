KRC Genk houdt de drie punten in de slotfase thuis, geen geslaagd debuut voor Oscar Garcia met OH Leuven

KRC Genk heeft zondag met 3-1 gewonnen van OH Leuven. Dit door doelpunten van Heynen en Munoz in de slotfase.

Zondagnamiddag namen KRC Genk en OH Leuven het tegen elkaar op. Genk-coach Wouter Vrancken wisselde Zeqiri met Tolu en Hrosovsky met Galarza. In de plaats van Arteaga kwam Kayembe en McKenzie verving Cuesta. Ook kersvers OHL-coach Oscar Garcia wisselde een aantal keer voor zijn debuutwedstrijd.

Racing Genk begon enorm dominant en nam de wedstrijd meteen in handen. OH Leuven kreeg geen ruimte om te kunnen voetballen. Rond de zestien stagneerde het spel wel vaak, Genk geraakte niet makkelijk door de muur die de bezoekers gezet hadden.

Na zo’n 25 minuten spelen kreeg Genk een penalty. Bonsu Baah liep weg van doel, maar wordt pootje gelapt in de zestien. Erg domme fout met grote gevolgen. Heynen miste de strafschop in eerste instantie maar kon in de rebound de netten wel doen trillen. 1-0 voor Genk.

Ook na het doelpunt kregen we eenrichtingsvoetbal voorgeschoteld. Oscar Garcia zorgde niet voor een speciaal effect met zijn komst. De Leuvenaars bleven vaak als makke lammetjes met 10 achter de bal spelen.

© photonews

Meteen na rust kwam OHL wat meer aan de bal, en durfde de spelers aan te vallen. Iets wat we gedurende de hele helft niet zagen. Echt tot kansen kwamen de Leuvenaars wel niet.

Tegen het uur aan, liet Genk drie keer een geweldige kans liggen om de voorsprong te verdubbelen. Verder werd er niet al te veel meer gevoetbald. Een paar spelers moesten blessurebehandelingen krijgen en het spel lag vaak stil.

Tegen de gang van het spel in, kwam er in de 84e minuut dan toch een gelijkmaker voor OH Leuven. Throrsteinsson gaf de bal heerlijk mee met Brunes Braut die op zijn beurt heel beheerst de bal voorbij Vandevoordt legde.

De Cegeka Arena ontplofte even later wanneer Heynen de netten deed trillen. Kayembe gaf voor tot bij Tolu, die naar de vrijstaande Heynen kopt alleen voor doel. Hij lijkt even te worstelen met de bal, maar trapte hem er alsnog in. In de allerlaatste minuut kon ook Daniel Munoz zijn doelpuntje meepikken. Paintsil ging alleen op doel af maar stuit op de doelman, Munoz kopt hem via de rebound binnen. 3-1 eindstand.

Door deze overwinning klimt KRC Genk naar de vierde plaats met 24 punten. OHL blijft in de gevarenzone met 12 punten. Dat zijn er drie meer dan hekkensluiter KV Kortrijk.