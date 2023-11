Thomas Chatelle heeft kritiek op het publiek van KRC Genk

KRC Genk won met 3-1 van OH Leuven. Drie van de vier doelpunten vielen echter pas heel diep in de tweede helft.

Bryan Heynen scoorde in de eerste helft, maar daarna gebeurde er niet veel meer. Vijf minuten voor tijd kwam OH Leuven gelijk, maar de Limburgers scoorden uiteindelijk nog twee keer om de zege veilig te stellen.

“Voor het grootste deel van de wedstrijd ging het tegen OH Leuven te makkelijk voor Genk. OHL was duidelijk voor een punt gekomen en slaagde er tot voor de gelijkmaker geen enkele keer in om Genk in de problemen te brengen”, klinkt het bij Thomas Chatelle in Het Belang van Limburg.

Chatelle miste killerinstinct bij Genk, maar had ook de nodige kritiek klaar voor het thuispubliek. “Het had 3-0 of 4-0 moeten zijn, maar ze leken tevreden met die zuinige voorsprong. Zelfs het publiek ging er in mee door een Mexican Wave door het stadion te laten rollen, terwijl het toch máár 1-0 stond tegen een zeer matige tegenstander.”

Genk speelde dan ook met vuur, zo oordeelt Chatelle. “Voor hetzelfde geld verliezen ze twee domme punten door die late gelijkmaker van Brunes. Anderzijds is het knap dat ze dan toch de mentale kracht hebben om die wedstrijd alsnog te winnen.”