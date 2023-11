Club Brugge heeft belangrijke update over blessure Skov Olsen

Club Brugge heeft vandaag nieuws gekregen over de blessure van Andreas Skov Olsen. En tot hun grote opluchting viel de schade bij de sleutelspeler mee.

Skov Olsen viel uit in de match tegen Cercle Brugge. Meteen was er angst voor een lange afwezigheid, want de Deense winger maakte een gebaar naar de bank dat er iets geknakt was in zijn hamstrings.

Nu blijkt echter dat het om een verrekking gaat en dat hij dus na de interlandbreak beschikbaar zal zijn voor de dienst. In ieder geval reist hij af naar Denemarken, waar hij verder onderzocht zal worden bij de nationale ploeg. Hij ging sowieso terug naar zijn thuisland tijdens de break.

Voor Club heel goed nieuws, want Skov Olsen is dit seizoen de meest bepalende speler. Het bespaart Ronny Deila extra kopbrekens. Hij moet immers zwaar aan de bak om Club in de top zes te krijgen.