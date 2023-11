Marc Degryse hard voor Club-coach Ronny Deila: "Kinderachtig"

Club Brugge heeft afgelopen zondag met 0-0 gelijk gespeeld in de Brugse derby tegen Cercle Brugge. Club had de drie punten kunnen pakken, maar het liet enorme kansen liggen.

Ook Marc Degryse zag dat het een pak beter moet. Maar wie de schuld niet bij hem wil hebben, is Club-coach Ronny Deila, dat vindt Degryse erover.

"Nu was de intensiteit wel oké bij Club, terwijl de drive vorige week ontbrak. Dat kon Deila zich aanrekenen. Hij zei erna: 'Schiet maar op mij.' Een beetje kinderachtig: dat is een trainer die vecht tegen spoken, tegen de boze buitenwereld", merkt Degryse op bij HLN.

"Terwijl de cijfers voor zich spreken: één overwinning op acht in de competitie", gaat de analist verder. "Elke keer dat Deila er vragen over krijgt, raakt hij geïrriteerd."

"Als je niet snapt dat je bij een topclub verondersteld wordt elke week te winnen, als je niet begrijpt dat er vragen komen of kritiek bij zo'n resultaten, dan zit je niet op je plek. Deila moet dat inzien, anders rijdt hij zich vast. En steekt hij energie in iets dat niet nodig is", besluit Degryse.