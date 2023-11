Antwerp profiteert van totale off day bij Standard en wint met zware 6-0 cijfers

Antwerp heeft zaterdagnamiddag probleemloos gewonnen van Standard. De Great Old strafte een mak Standard genadeloos af en won met 3-0.

Antwerp wou na Genk opnieuw een topploeg over de knie leggen in het eigen stadion waardoor ze zich wat steviger in de top 6 zouden nestelen. Standard zou bij een overwinning dan weer op de poort van Play Off 1 aankloppen.

Vroege voorsprong

Maar lang konden de Rouches niet standhouden tegen de Great Old. Na nog geen 5 minuten haalde Janssen uit vanuit de draai en verschalkte hij Henkinet die een geblesseerde Bodart verving in doel. Standard herstelde zich qua balbezit maar kon niet gevaarlijk zijn.

Mak Standard

Bij de volgende prik van de thuisploeg was het opnieuw raak. Een schot van Balikwisha raakte de arm van Vanheusden in de 16. Janssen trapte de elfmeter strak in doel. De regerende landskampioen bleef aan honderd procent afwerken in de eerste helft. Muja profiteerde van de ruimte op rechts om Ekkelenkamp te bedienen. Die mocht de bal aannemen en in doel leggen van dichtbij.

© photonews

En het was nog niet gedaan voor de rust. Ditmaal glipte Balikwisha door de buitenspelval op rechts. Het werd geen blinde voorzet maar wel een strakke pass achteruit tot bij de inlopende Muja die Henkinet tegenvoets vloerde. Muja en Ekkelenkamp konden nog voor de rust forfaitcijfers op het bord zetten maar konden net niet afwerken.

© photonews

Forfait

In een overbodige tweede helf liet Standard voor de eerste keer een schot noteren maar de rakte van Dewaele belandde niet tussen de palen. Antwerp had ook enkele net-niet kansjes. Zo stootte Balikwisha tweemaal op Dewaele. Een kwartier voor tijd was het dan toch raak. Ilenikhena zette zijn voet tegen een dramatische pass van Alzate in de eigen 16 en zag hoe het leer in doel hobbelde .

© photonews

Na anderhalve assist lukte het Balikwisha ook om zelf eens op het scorebord te komen. De winger was het eindunt van een fantastische aanval tussen Ejuke, Ilenikhena en Kerk.

Na de overwinning tegen Genk pakt Antwerp nu ook de drie punten tegen Standard. De Rouches trekken met heel wat kopzorgen de internationale break in.