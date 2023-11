Antwerp pakt uit met ongelooflijke primeur door 6-0 overwinning tegen Standard

Antwerp heeft zaterdag met 6-0 gewonnen van Standard. Een ongelooflijke score, waarmee Antwerp een primeur op zijn naam mag schrijven.

De Bosuil beleeft erg mooie tijden. Afgelopen weekend was er nog de 3-2 overwinning tegen KRC Genk, en nu volgde de 6-0 overwinning van Standard.

En of het er eentje voor de geschiedenisboeken was. De eerste vier doelpunten van de wedstrijd vielen in de eerste 41 minuten.

Het is de allereerste keer deze eeuw dat een club hierin slaagt in de Jupiler Pro League. Antwerp zorgt hiermee voor een geweldig statement.

Door de overwinning schruift The Great Old op naar een voorlopige vierde plaats in het klassement. De club telt nu 23 punten.