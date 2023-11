Mark Van Bommel wist hoe hij het 'strafschoptrauma' bij Vincent Janssen moest oplossen

In de wedstrijd tegen RWDM stond Vincent Janssen tweemaal aan de strafschopstip. Beide gingen er echter niet in. Een half trauma voor de Nederlandse aanvaller. Mark Van Bommel wist raad hiermee.

Twee topwedstrijden op rij

Antwerp kon in de Jupiler Pro League twee topwedstrijden na elkaar winnen. Eerst tegen KRC Genk en vervolgens ging Standard met 6-0 voor de bijl. Vincent Janssen was hier zeer tevreden over.

"Deze overwinning was gewoon heel belangrijk voor ons, zeker met het idee dat de interlandperiode eraan komt", sprak Vincent Janssen na de wedstrijd. "We gaan met een fijn gevoel die tijd in."

Strafschoptrauma weggespoeld

"Over die penalty was de trainer heel duidelijk. Hij gaf aan dat ik hem ging nemen. Dat vertrouwen is lekker, ook van de spelers. Gelukkig ging hij er goed in", sprak Janssen na de wedstrijd. De sleutel voor Janssen was dus het vertrouwen dat hij kreeg van trainer Mark Van Bommel.

Dankzij dit strafschopdoelpunt zit Vincent Janssen nu aan 8 treffers in de Jupiler Pro League dit seizoen.