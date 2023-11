Wordt dit de volgende Antwerpse Rode Duivel? "Dit wou ik zien van hem"

Antwerp zag zijn sterke prestaties van het voorbije anderhalf jaar beloond met twee internationals. Deze keer is het enkel Arthur Vermeeren gezien de blessure van Mandela Keita. Maar ze mogen straks hopen dat er drie in de selectie geraken.

Die derde is Michel-Ange Balikwisha, die vrijdag nog spontaan werd opgenoemd door Domenico Tedesco als het ging over jongens die concurrent zijn voor Thorgan Hazard voor een plaatsje in de selectie.

Het probleem met Balikwisha de voorbije seizoenen was dat hij één wedstrijd top was en daarna even niet meer van zich liet horen. Na zijn glansprestatie tegen Genk was hij echter ook tegen Standard de grote uitblinker. Hij zette de 1-0 op, lokte een penalty uit, gaf een assist voor Muja en scoorde zelf de 6-0.

Iets wat Mark van Bommel veel plezier deed. "Dit wilde ik van hem zien. Dit is wat hij alle weken moet laten zien of daar toch zo dichtbij mogelijk komen. Hij heeft de kwaliteiten om het te doen. En iedereen kijkt nu naar wat hij aanvallend bijbrengt, maar ik onthou ook hoeveel ballen hij verovert. Hij is echt superbelangrijk."

De 22-jarige winger is zo duidelijk ook punten aan het scoren bij Domenico Tedesco. Bij Antwerp horen ze het allemaal graag, want het zou zijn marktwaarde verder opdrijven.