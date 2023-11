Besnik Hasi krijgt ploeg die weer kan winnen in handen: één cruciale fase verpest het voor Mazzu & co in Mechelen

Besnik Hasi is de man die KV Mechelen uit het slop moet halen. Al zijn de geelroden daar misschien al mee begonnen terwijl de Albanees nog vanuit de tribunes toekeek. KVM springt over rechtstreeks concurrent Charleroi dankzij één cruciale fase vlak na rust.

Bij zijn laatste opgave als interim-coach voerde Fred Vanderbiest - mede door omstandigheden - drie wijzigingen door, Felice Mazzu ging voor vier veranderingen. In elk geval wel duidelijk dat het bij beide teams nog zoeken is hoe er het maximale uit te halen. KVM eiste het overwicht op, zonder kansen weliswaar.

Doelkansen vanuit het veldspel waren in de eerste helft onbestaande, op stilstaande fases werd er wel gedreigd. Heymans kopte ei zo na raak op hoekschop van Morioka, Hairemans haalde van de lijn. Aan de overkant kreeg Konaté na geharrewar de bal niet voorbij Koffi en een bos van Charleroi-verdedigers.

Het was wachten op een cruciale fase en die kwam er in minuut 1 van de tweede helft. Marcq tikte de doorgebroken Bassette aan. De Cremer was onverbiddellijk: rood voor de verdediger en strafschop voor Malinwa. Hairemans schoot die rechtdoor tegen de touwen.

© photonews

Met een voorsprong op het bord en een man meer op het veld rook KVM meteen een gouden driepunter. Al gaven de tien Zebra's zich zeker niet gewonnen en liet de thuisploeg de 2-0 liggen. De spanning bleef zo volop aanwezig, maar écht dreigen was gezien dat numerieke verschil uiteraard moeilijk voor de bezoekers.

Desondanks konden de Mechelaars pas bij het laatste fluitsignaal opgelucht ademhalen. De 4 op 6 tegen twee Waalse ploegen is mogelijk wel de aanzet om een moeilijke periode achter zich te laten. Malinwa springt over Eupen en Charleroi, terwijl het nu de Carolo's zijn die in de zone met de laatste vier belanden.