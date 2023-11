Steven Defour, van Croky Cup finale tot ontslag! Tim Matthys reageert voor het eerst

Een grote verrassing was het ontslag van Steven Defour niet bij KV Mechelen. Al was het geen gemakkelijke beslissing voor Tim Matthys die Sportief Directeur is bij KV Mechelen.

De resultaten van KV Mechelen waren onvoldoende en de club moest ingrijpen. Zoals in vele gevallen is de trainer degene die heen de zure appel moet doorbijten. Dit is dus het geval voor Steven Defour. Al was het voor Tim Matthys, Sportief Directeur, geen gemakkelijke beslissing. Croky Cup finale tot ontslag "Met Steven Defour hadden we een coach uit eigen huis, een die goed werk leverde. Vorig seizoen heeft Steven in hele moeilijke omstandigheden het team naar de bekerfinale geleid", geeft Matthys aan bij Sporza. Een kind van het huis "Steven ademt KV Mechelen en dat maakte het enorm moeilijk. Zulke beslissingen wil je eigenlijk niet nemen", een geëmotioneerde Tim Matthys. "Defour had mooiere dingen voor ogen, maar hij heeft er altijd voor geknokt. Dat appreciëren we enorm, hij hoeft zichzelf niets te verwijten", klinkt het.