Hein Vanhaezebrouck na alweer een match zonder goal voor Gent: "Te matig zelfs tegen een ploeg dat voor behoud vecht"

AA Gent heeft nog eens de nul weten te houden, op bezoek bij Seraing. Maar het kon wel niet winnen, want offensief bracht het heel weinig.

"Ik raak niet meer gefrustreerd, omdat ik in deze periode al teveel heb meegemaakt. Dit gebeurt gewoon te vaak", aldus Hein Vanhaezebrouck.

Te matig

"Ik wil het niet accepteren, maar het is al onze vijfde clean sheet voorin. Maar zelfs als je geen aanvaardbaar niveau haalt, dan moet je een match als deze kunnen winnen."

"Offensief hebben we te weinig gebracht, zowel op de flanken als in het middenveld. Dit was te matig om zelfs te winnen van een ploeg dat vecht om het behoud."