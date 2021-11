Selemani redt puntje voor Kortrijk tegen Beerschot in erg pittige clash

KV Kortrijk wilde zichzelf opnieuw wat steviger in de linkerkolom hijsen, Beerschot wilde met een 6 op 6 en veel vertrouwen de interlandbreak in. Het leverde een pittig en duelrijk duel op, waar details over winst en verlies zouden beslissen.

Beerschot won vorige speeldag voor het eerst, met 3-0 dan nog wel. En dus wilden ze bij De Mannekes doorgaan op dat elan en als het even kon met 6 op 6 echt aansluiting gaan vinden bij Cercle Brugge en de staart van het peloton.

Debutant als scheidsrechter

Thibault De Smet verving achteraan wel Jan Van den Bergh, die nog te veel last had van de lies. Karim Belhocine van zijn kant bracht twee nieuwe namen tussen de lijnen. Palaversa is terug uit schorsing en verving Fixelles, terwijl Rougeaux de geschorste D'Haene kwam aflossen op linksachter.

© photonews

© photonews

Ook opmerkelijk: scheidsrechter Arthur Denil maakte zijn debuut op het hoogste niveau, maar vorig jaar floot hij de bewuste wedstrijd tussen Virton en Beerschot - u weet wel, die met dat spookdoelpunt. En ook in het Guldensporenstadion zou hij het niet makkelijk hebben, om het met een understatement te stellen.

Na twee minuten trapte Shankland vol in het gezicht van Radovanovic bij een spectaculair schot, maar koos de ref voor een gele kaart - de eerste maar zeker niet de laatste halfbakken beslissing van de man in het groen. Al te vaak liet hij (zeker in de tweede helft) blessurebehandelingen veel te lang duren.

Holzhauser vanop de stip

Halaimia had een tweede gele kaart kunnen krijgen, maar kreeg die niet. Moreno had een strafschop kunnen krijgen, maar kreeg die niet. Shankland kreeg ook geen elfmeter na een fiks duel van Gueye, maar op aangeven van de VAR kon Holzhauser daar wél de 0-1 tegen de touwen prikken.

© photonews

© photonews

Het noopte de thuisploeg ertoe om nog feller naar voren te trekken, terwijl Beerschot de boel zo volwassen mogelijk gesloten probeerde te houden en seconden en minuten probeerde te stelen waar het kon.

Aan intensiteit en drive zeker geen gebrek, maar in de fase van de waarheid ontbrak het aan een vleugje genialiteit om door het paars-witte pantser heen te breken. Noubissi had zelfs nog de beste kans, maar de lat voorkwam de 0-2. Waarop Kortrijk via Selemani in het absolute slot alsnog de gelijkmaker wist te maken. Een punt waar beide ploegen uiteindelijk niet al te veel mee opschieten.