Dubbel gevoel bij Beerschot na puntje: "Vooraf voor getekend" en "Verrast dat er maar vijf minuten bijkwamen"

Beerschot kwam op voorsprong op bezoek bij KV Kortrijk, maar moest uiteindelijk toch nog de 1-1 toestaan. En dus waren er wat dubbele gevoelens bij de bezoekers na de wedstrijd.

"Vooraf teken je misschien voor een punt op bezoek bij Kortrijk, want het is een goede ploeg dat mooi voetbal speelt", aldus Tom Pietermaat na de 1-1 in de catacomben van het Guldensporenstadion. "Maar nu is het jammer van het late tegendoelpunt."

"We komen op voorsprong en kunnen dan nog een wapen als Noubissi inbrengen. Vorige week lukte het dan wel, nu mist hij de kans en krijgen we even later zelf een tegendoelpunt te slikken. Dat is jammer, daarom zijn we niet tevreden met dit puntje."

Standgehouden

Al besefte Pietermaat dat het ook nog anders kon lopen: "Ik was eigenlijk verrast dat er maar vijf minuten bijkwamen, want het spel had in de tweede helft heel veel en lang stilgelegen."

"In die slotminuten drukte Kortrijk nog flink door, dus moeten we nog blij zijn ergens dat we de 1-1 hebben kunnen vasthouden."