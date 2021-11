Spelers en coach ontgoocheld na puntendeling: "Frustratie en ontgoocheling" en "Daar ontbrak het aan"

KV Kortrijk was de dominante ploeg thuis tegen Beerschot, maar het moest alles bij elkaar nog tevreden zijn dat het in allerijl nog een puntje wist te pakken. Vooral voorin mangelde het toch weer wat.

"Alles bij elkaar is dit gewoon erg ontgoochelend", was doelman Marko Ilic duidelijk. "We kunnen hier niet tevreden mee zijn. Het ontbrak ons aan finesse voorin en dat is jammer."

Een gevoel dat ook leefde bij doelpuntenmaker Faïz Selemani: "De laatste pass was vaak net niet of de afwerking viel tegen. We zijn wel blijven drukken en hebben zo toch nog een puntje kunnen pakken."

Frustratie en ontgoocheling

En wat dacht coach Karim Belhocine ervan? "We weten al kansen te ontwikkelen, dat is al moeilijk in het voetbal. Maar we werken ze momenteel niet af, dat kan gebeuren."

"We hadden in de eerste helft al kunnen scoren, maar door de strafschop moeten we achtervolgen en zo pakken we geen driepunter. Dat zorgt voor wat frustratie en ontgoocheling."