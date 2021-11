Club Brugge en Standard delen de punten na nerveuze topper en off-day voor Mignolet

Na een topper die traag op gang kwam maar in de tweede helft ontaardde in een nerveus schouwspel, hebben Club Brugge en Standard 2-2 gelijkgespeeld.

Clement moest wat wisselen in zijn opstelling aangezien Lang geschorst was en Nsoki geblesseerd. Mechele nam de positie in van Nsoki terwijl De Ketelaere naar de flank moest om ruimte te maken voor Bas Dost.

Flaterfestival: 1-0

Het was ook Dost die voor het openingsdoelpunt zorgde, al was het vooral de fout van Arnaud Bodart. De Standard-doelman grabbelde naast een voorzet waardoor de bal op het achterhoofd van Dost viel en zo in doel belandde. De VAR keek nog even of er sprake was van een fout op Bodart maar daar bleek niets van aan.

Standard was ontstellend zwak zonder dat Club Brugge al te veel druk ging zetten. Het tweede doelpunt van Charles De Ketelaere was er echter wel eentje om in te kaderen. De youngster pakte een afvallende bal meteen op de slof om de bal in het dak van het doel te laten verdwijnen.

Flaterfestival (bis): 2-1

Een minuut nadat Bodart zijn foutje half hat rechtgezet door Dost van de 3-0 te houden, ging ook de nagenoeg foutloze Mignolet in de fout op een lange bal van Cimirot. Dönnum omspeelde Mignolet die zo'n 35 meter uit zijn doel was gekomen en legde de bal in het lege doel.

Flaterfestival bis (bis): 2-2

Nog was het flaterfestival niet voorbij want in de tweede helft schatte Mignolet een botsende bal aan de rand van de zestien opnieuw verkeerd in. De goalie maaide Dönnum neer en na tussenkomst van de VAR besliste D'Hondt om de bal op de stip te leggen, Dussenne zette feilloos om.

De sfeer sloeg wat om in Brugge, het publiek zette zich af tegen D'Hondt en begon 'Amateur' te roepen. Ook Clement deelde in de malaise met een gele kaart. De speler sop het veld hadden ook geen zin om zich zonder slag of stoot gewonnen te geven.

Strijd was er wel, maar het niveau zakte helemaal weg in de laatste 20 minuten. Beide ploegen slaagden er niet in om nog goed voetbal op de grasmat te toveren. Een puntje dat vooral het moreel bij Standard zal sterken aangezien ze zijn kunnen terugkomen na een 2-0 achterstand, met hulp van Mignolet weliswaar.