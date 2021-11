Foutje van de firma! Niemand minder dan... Arthur Theate verontschuldigt zich voor puntenverlies Club Brugge

Simon Mignolet was zondag de schlemiel tegen Standard. Met onoordeelkundig uitkomen en een strafschopovertreding was de Limburger verantwoordelijk voor de twee tegengoals van Standard in het 2-2-gelijkspel. Anno 2021 horen daar publiekelijke verontschuldigingen bij op de sociale media.

Een kolfje naar de hand van gespecialiseerde communicatieteams. Maar zondag liep er toch een en ander mis. Het team achter Simon Mignolet postte de verontschuldigingen van de onfortuinlijke doelman op Twitter, maar deed dat op het account van Arthur Theate. Le CM de Mignolet (qui doit sûrement aussi gérer le compte de Theate) s’est trompé de compte 😅 pic.twitter.com/jvgGiKRXx2 — Belgian Red Devils - Diables Rouges 🇧🇪 (@BelgianPlayers) November 7, 2021