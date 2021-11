Vanaken zag hoe Club zege te grabbel gooide: "Je kan kansen missen, maar zij kwamen niet over de middellijn..."

Hans Vanaken kon tegen Standard niet genoeg zijn stempel drukken op de wedstrijd. Al kon hij ok niet veel doen aan de tegendoelpunten.

Het is niet de eerst keer dat Club Brugge in eigen huis punten laat liggen. Tegen OHL, Eupen en Cercle kon er ook niet gewonnen worden in het Jan Breydelstadion. Maar de reden daarachter is nu wel anders volgens Vanaken: "Ja kan kansen missen maar dit was anders", zucht de aanvallende middenvelder.

"Standard kwam neit aan de middellijn tot aan de 40e minuut. De eerste keer dat ze dat dan deden,, was het meteen een doelpunt."

"Eigen schuld"

Het niveau in de tweede helft zakte helemaal weg na de gelijkmaker van Dussenne. Veel strijd, maar weinig kansen. "We gingen meteenna de rust wel op zoek naar dat derde doelpunt, maar kregen geen grote kansen om het af te maken."

"Het is vandaag gewoon onze eigen schuld. In de eerste helft kunnen we de 3-0 maken en is de match gelopen, nu gaven wij hen de kans om terug te komen", is de eerlijke analyse van Vanaken.