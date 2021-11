Mignolet slaat mea culpa na off-day: "Als doelman betaal je zo'n fouten meteen"

Het was niet het dagje van Simon Mignolet. Meermaals was hij matchwinnaar bij Club Brugge, maar deze keer lag hij aan de basis van de twee tegendoelpunten.

Na een halfuur voetbal leek er geen vuiltje aan de lucht te zijn voor Club Brugge. Blauw-Zwart stond 2-0 voor en Standard leek te onmondig om iets terug te doen, dat zag ook de doelman van Club Brugge. "In die eerste dertig minuten liep het goed. Ze komen terug in de wedstrijd na een fout van mij. Ik dacht dat ik eerst bij de bal zou zijn maar schat hem verkeerd in, als doelman betaal je zo'n fouten natuurlijk", beseft Mignolet.

Ook bij het tweede doelpunt van Standard ging Mignolet in de fout door Dönnum neer te maaien. Voor de camera van Eleven heeft Mignolet meteen de kans om de fase nog eens terug te bekijken. "Ik ga voor de bal maar hij is net wat sneller. Er kan volgens mij geen doelpunt uit komen dus dan is een penalty wel zwaar", vindt de goalie.

Al doet hij wel meteen water bij de wijn: "Ik begrijp ook wel dat je daarvoor penalty fluit. Maar het begon al in de eerste helft door hen zuurstof te geven met dat doelpunt. Ze proberen er een gevecht van te maken met veel lange ballen en strijd in de tweede helft. We verliezen nu thuis punten, dat is zeer zuur en frustrerend. Na de internationale break moeten we zo snel mogelijk opnieuw winnen", besluit Mignolet