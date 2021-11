Frustrerende namiddag voor Club-coach Clement: "Verliezen twee onnodige punten"

Club-coach Philippe Clement zag met lede ogen aan hoe zijn ploeg een 2-0 voorsprong nog uit handen gaf tegen Standard.

Nochtans begon de wedstrijd niet slecht voor Clement en Club Brugge: "We hadden de match in handen genomen en Standard achteruit geduwd. De hele eerste helft krijgen ze praktisch geen kans. Dan komt er een moment waarop we de 3-0 lunnen maken maar krijg je de 2-1 tegen na een situatie die eigenlijk geen kans was, we hebben ons zeker niet beloond zo."

De eerste paar minuten van de tweede helft was Club opnieuw de betere poeg, maar ditmaal duurde het toch wat minder lang. "We waren met goede intenties gestart maar na 5 minuten krijg je terug een klop. De wil was er nog wel maar we creëerden daarna toch te weinig kansen", klinkt het.

"We verliezen vandaag twee onnodige punten. Normaal gezien gaan we met 2-0 of 3-0 de rust in en spelen we die wedstijd verder uit, maar dat hebben we nagelaten."

Interlandbreak

Het is alleszins niet het ideale moment om punten te laten liggen, net voor de interlandbreak. Dat beseft de Club-coach ook. "Dat is heel vervelend. Het liefst van al wil je morgen opnieuw een wedstrijd spelen maar dat is nu niet het geval. Veel jongens gaan weg en zullen de focus verleggen terwijl anderen hier blijven en we de komende 10 dagen zonder de internationals moeten blijven werken om de wedstrijd tegen Mechelen voor te bereiden", besluit Clement.